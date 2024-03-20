Reklam Kurulu, tüketicileri korumak için aldatıcı reklamlara ceza verdi

Reklam Kurulu'nun 12 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen 343 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatıcı, yanıltıcı, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar edici reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi. Toplantıda gündeme alınan 134 dosyadan 119'u mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma ve düzeltme cezaları ile birlikte toplam 17 milyon 37 bin 891 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısının ana gündem konusunu elektronik ticarette üyelik uygulamaları, hedefli reklamcılık ve tüketicilerin kişisel verilerinin rızaları olmaksızın alınmasına yönelik internet sitesi tasarımları oluşturdu.
Reklam Kurulu İnternet Alışveriş Sitelerinin üyelik şartlarını mercek altına aldı
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Dijital Tüketicinin Korunması Projesi kapsamında hazırlanan araştırma raporunda bahsedildiği üzere, dijital mecralarda her iki tüketiciden birinin kişisel verilerini paylaşma konusunda endişeli olduğu anlaşıldı. Ayrıca internet üzerinden alışveriş yaparken "devam etme koşulu" olarak sunulan "üye olma" ve "elektronik ileti onayı"nı her on tüketiciden yedisinin kabul etme eğiliminde olduğu, çerezler konusunda ise her on tüketiciden dördünün kabul etmeme eğiliminde olduğu gibi çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.
Söz konusu rapordan çıkan sonuçlar dikkate alınarak Reklam Kurulunca satın alma aşamasında tüketicilere üyelik koşulu sunan internet siteleri incelendi. Bu kapsamda tüketiciden satın alma işlemi için zorunlu ve gerekli olan bilgilerden daha fazla kişisel verinin talep edilip edilmediği, üyelikten çıkmak için üyeliğe girişte öngörülen yöntemlerden daha ağır koşullar öngörülerek üyelikten çıkmanın zorlaştırılıp zorlaştırılmadığı, üyelik sözleşmesi ile birlikte, çerez ve ticari ileti onayının tüketici tercihine sunulup sunulmadığı, kişisel verilerinin hedefli reklamcılık ve pazarlama amacıyla üçüncü kişilerle paylaşılıp paylaşılmadığı hususları değerlendirmeye alındı.
Yürütülen incelemede akademisyen görüşlerinin yanı sıra yurtdışı uygulamalar da dikkate alındı ve nihayetinde Reklam Kurulu tarafından değerlendirmeye alınan 12 adet dosyaya ilişkin olarak idari para cezası ile birlikte durdurma ve düzeltme cezaları uygulandı. Üyeliğin iptal edilmesi veya üyelikten çıkmanın zorlaştırılması, hedefli reklamcılık ve kişisel verilerin paylaşılması konusunda tüketicilere seçenek sunulmaması hususlarını içeren kararlara ilişkin detaylar daha sonra Ticaret Bakanlığı internet sitesinden paylaşılacağı kaydedildi. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Reklam Kurulu, tüketicileri korumak için aldatıcı reklamlara ceza verdi - Son Dakika
Edirne Valisi Yunus Sezer, dükkanları gezerek esnafa hayırlı işler diledi. Ayrıca, Edirne Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ayhan Çiftçi ve Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi Başkanı Cafer Rokovet ile görüştü. Görüşmede, sanayide yürütülen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin'in sorunlarının belirlenmesinde öncelik sıralamasının doğru yapılmadığını ve yanlışlıkların olduğunu belirtti. Soydan, Mersin Ticaret Borsası ile Nakliyeciler Sitesini ziyaret ederek sorunları ve talepleri yakından takip ettiğini söyledi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yatay seyirle 9.941,00 puandan başladı. Endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde işlem gördü. Fed'in para politikası kararları ve Powell'ın açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili olacak.
Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretlerde GAGİAD'ın kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve Gazi şehrimiz için yapılacak iş birlikleri görüşüldü.
Muş Sultan Alparslan Havalimanında şubat ayında 38 bin 187 yolcuya hizmet verildi. İç hatlarda 226 uçak iniş-kalkış yaparken, yük trafiği ise 336 ton oldu. Yılbaşından bu yana toplamda 78 bin 442 yolcu, 464 uçak ve 680 ton yük taşındı.
Bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları piyasaların odak noktası haline gelirken, risk iştahı sınırlı da olsa pozitif seyrediyor. Fed'in politika faizini sabit bırakması beklenirken, politika metni ve Powell'ın açıklamaları piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Açıklanacak makroekonomik veriler ve Powell'ın satır araları, faiz indirimine ilişkin tahminler açısından önem taşıyor. ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren veriler ve jeopolitik riskler, piyasalara destek sağlıyor. Avrupa'da ise yatırımcılar temkinli pozitif bir tutum sergiliyor ve ECB Başkanı Lagarde'ın açıklamaları takip edilecek. Asya'da Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırmasının ihracatçı şirketler açısından destekleyici olduğu görülüyor. Yurt içinde ise BIST 100 endeksi alıcılı bir seyir izledi ve dolar/TL 32,3820 seviyesinden işlem görüyor. Bugün tüketici güven endeksi, tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi gibi veriler takip edilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, alınan 10 yeni tramvaydan 2'sini törenle hizmete aldı. Yapılan açıklamaya göre, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı tamamlandığında günlük 90 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tramvay istasyonlarının genişlemesiyle uyumlu olarak sipariş ettikleri 10 tramvaydan 2'sinin teslim alındığını ve önümüzdeki süreçte 8 aracın daha teslim edileceğini belirtti. Büyükakın, tramvayların 2024 yılında ikili şekilde çalışmaya başlayacağını ve toplu taşıma içerisinde raylı sistemlerin payını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
Mersin'de örtü altında yetiştirilen karadut, üreticilerin yüzünü güldürüyor. Hem ülke içinden hem de yurtdışından talep gören karadut, dönüm başına 3-4 ton ürün vermesi ve kilogramının 80 TL'den satılmasıyla dikkat çekiyor. Karadutun ilaç istememesi ve az zahmet gerektirmesi de üreticilerin işini kolaylaştırıyor. Hasadın mayıs ayı sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3860 liradan, avro 35,2460 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,3840 lira, satış fiyatı ise 32,3860 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,2440 lira, satış fiyatı ise 35,2460 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,3440 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1230 lira idi.
Sizin düşünceleriniz neler ?