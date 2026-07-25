Rekolte Tahminleri İçin Bekleme Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rekolte Tahminleri İçin Bekleme Çağrısı

Rekolte Tahminleri İçin Bekleme Çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fikret Akova, zeytin rekolte tahminlerinin erken yapıldığını ve yanıltıcı olduğunu belirtti.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, haziran ayında zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmini yapılmasının erken olduğunu belirterek, "Rekolte tespit çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda her yıl eylül ayında gerçekleştirilmektedir. Üretim planlaması, bütçe çalışmaları ve sektörel bağlantılar da bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verilere göre şekillenmektedir" dedi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği Başkanı Fikret Akova, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yaptığı açıklamada, "Haziran ayında 2026/2027 zeytin ve zeytinyağı sezonuna ilişkin mevcut çiçeklenme durumuna bakılarak yüksek miktarda rekolte olacağı yönünde açıklamalar sektörde yer almıştır. Yalnızca mevcut çiçeklenme ve meyve tutumuna bakılarak bu sonuca varılmış olması güvenilir olmaktan uzaktır. Nitekim, yağmurlar çiçeklenme döneminde de yağdığı için yetersiz tozlaşma nedeniyle belirli bölgelerde rekolte düşüşü yaşandığı sektörde ifade edilmektedir. Özellikle başta Ege Bölgesi'nin bazı kesimlerinde olmak üzere ülkemizin çeşitli yörelerinde rekoltenin geçen sezona göre düşük seyrettiği gözlenmektedir. Mevzi ve erken dönem gözlemlerden hareketle tüm Türkiye'ye ilişkin kesin bir rekolte değerlendirmesi yapılması henüz mümkün değildir. Rekolte tespit çalışmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda her yıl eylül ayında gerçekleştirilmektedir. Üretim planlaması, bütçe çalışmaları ve sektörel bağlantılar da bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan verilere göre şekillenmektedir. Bu tarihten önce yapılan tahminlerin çoğu kez yanıltıcı sonuçlara yol açtığı geçmiş dönemlerde görülmüştür. Zeytinin ağaç üzerindeki gelişiminin önümüzdeki yaklaşık üç aylık süre boyunca izlenmesi gerekmektedir. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki yüksek sıcaklıklar, hastalık ve zararlılar ile yaz ve sonbahar aylarındaki yağışların miktarı, rekolteyi önemli ölçüde etkileyebilecektir. Tüm ülkeyi kapsayan somut ve bilimsel bir çalışma henüz ortaya konulmadan, yüksek rekolte gerçekleşeceği yönündeki değerlendirmeler yanıltıcı beklentilere ve piyasa istikrarını olumsuz etkileyebilecek sonuçlara yol açacaktır. Gerçek rekolte belirlenmeden ifade edilen yüksek rekoltenin fiyatları aşağı çekeceği ve ürünün yeterli kazanç sağlamayacağı yönünde oluşabilecek bir algı, üreticinin zeytinini hasat etmesini engelleyebilecektir. Bu durum, yalnızca üreticiler açısından değil, ülke ekonomisi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracaktır" dedi.

Aynı durumun İspanya, İtalya, Yunanistan gibi önemli zeytin üreticisi ülkeler için de geçerli olduğunu söyleyen Akova, "Özellikle Akdeniz havzası ve Avrupa'nın önemli zeytin üretim bölgelerinde yaşanan iklim şartlarının önümüzdeki sezon üretimine ne ölçüde etki edeceği henüz tam olarak ortaya çıkmış değildir. Bu nedenle dünya zeytinyağı arzına ilişkin değerlendirmelerin de mevcut belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra yapılması gerekmektedir. Açıklanan nedenlerle resmi rekolte tahmini, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve tüm ülkeyi kapsayacak rekolte tespit çalışmaları sonucunda ortaya çıkacaktır. Bunun sonucunda yurt dışı gelişmeler de izlenerek rekolte tahminlerinin yapılması çok daha gerçekçi ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Fikret Akova, Tariş Zeytin, Zeytinyağı, Ekonomi, Zeytin, Eylül, Akova, Tariş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rekolte Tahminleri İçin Bekleme Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
LeBron James coşkusu Pennsylvania’yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?

19:51
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı
Avrupa alevlere teslim olurken tatilcilerin umursamazlığı kamera yansıdı
19:26
Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bursa’da köprülü kavşakta feci kaza: 3 ölü, 2 ağır yaralı
19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 20:17:46. #7.12#
SON DAKİKA: Rekolte Tahminleri İçin Bekleme Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.