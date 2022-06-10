Rektör Özkan: "Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Rektör Özkan: "Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor"

10.06.2022 12:55
Rektör Özkan: "Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor"

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü (BATEM) ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Tarım, Antalya ve ülkemizin geleceği. Ülkemizi ve Antalya'mızı tarımsal alanda kalkındırmak için iş birliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nü (BATEM) ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Tarım, Antalya ve ülkemizin geleceği. Ülkemizi ve Antalya'mızı tarımsal alanda kalkındırmak için iş birliklerimize devam edeceğiz" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, BATEM ziyaretinde Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya tarımının kalkınması için iş birliklerine devam edeceklerini vurguladı.

"Tarımda öncü olmayı sürdüreceğiz"

Tarımın Antalya'nın köşe taşlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Rektör Özkan, "Geleceğimiz tarım ile refaha erecek. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak Antalya'nın tarımsal kalkınmasında elimizden geleni yapıyoruz. Ziraat Fakültemiz şehrin değerli kuruluşlarından olan BATEM ile de birlikte projeler geliştiriyor ve her anlamda birbirine destek oluyor" dedi.

BATEM'in narenciye ve lavanta bahçesini de gezen Rektör Özkan, "Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyorlar. Tarım Antalya ve ülkemizin geleceği. Ülkemizi ve Antalya'mızı tarımsal alanda kalkındırmak için iş birliklerimize devam edeceğiz. BATEM'de yapılan tarımsal araştırmalar Akdeniz Bölgesi'ne ışık oluyor. Tarımsal alanda yapılan araştırmalarda ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz" şeklinde konuştu.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü de çalışmaları hakkında Rektör Özkan'a bilgi verdi.

Rektör Özkan'a BATEM ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Cengiz Erdurmuş, Mustafa Soysal, Ali Öztop, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Uzun, Doç. Dr. Demir Özdemir, Genel Sekreter Ali Evren İmre eşlik etti. - ANTALYA

Rektör Özkan: Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor
Rektör Özkan: Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor
Rektör Özkan: Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor
Rektör Özkan: Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor
Rektör Özkan: Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor
Rektör Özkan: Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor
Rektör Özkan: Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor

YORUMLAR
500
İbradı'da Gerontoloji Çalıştayı düzenlendi İbradı'da Gerontoloji Çalıştayı düzenlendi Kumluca'da tropik meyve yetiştiriciliğine uygun araziler incelendi Kumluca'da tropik meyve yetiştiriciliğine uygun araziler incelendi
Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Antalya, Akdeniz, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rektör Özkan: 'Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:54 Mersin'de taksiciler akaryakıta gelen zamlara isyan etti! Meydanda toplanıp kontak kapattılar
12:45 Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çiftinin bebekleri Kurt Efe ilk kez görüntülendi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
12:33 Bircan Bali ile Ömer Gezen bir kez daha ayrıldı
12:18 AK Partili Tayyar'dan "GES" uygulamasına tepki: Herkes Google'dan tercüme etmeye çalışıyor, tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi
11:58 Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 1.021 liradan işlem görüyor
11:49 Yıldız futbolcu Lucas Biglia, İstanbul'da kalıyor! İşte anlaşma imzaladığı yeni kulüp
11:25 TFF'de başkanlık seçimine tek aday olarak girmesi beklenen Mehmet Büyükekşi'ye rakip çıktı! 8 aday daha başkanlık için başvurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 13:08:42. #1.13#
SON DAKİKA: Rektör Özkan: "Üniversitemiz ve BATEM, araştırmalarıyla Antalya tarımına öncü olmaya devam ediyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement