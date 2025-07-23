Renault 2025'te Satışlarını Artırdı

Renault Group, 2025 yılının ilk yarısında satış adetlerini artırırken elektrifikasyon stratejisini güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault Group, 2025'in ilk yarısında da ticari stratejisini hacimden çok değer yaratmaya odaklanarak sürdürdü. Group, en karlı kanal olan perakende satışlara öncelik vererek, bu alandaki payını yüzde 56'nın üzerine çıkardı.

Pazarın ticari baskı altında olduğu bu dönemde bile Renault Group'un satış karması, sektör ortalamasının 15 puan üzerinde gerçekleşti. Ayrıca Avrupa'da perakende kanalında en çok satan 10 model arasında dört Renault Group aracı yer aldı.

Group, ikinci el araç değerini korumak amacıyla da titiz bir politika izlemeye devam etti. Bu yaklaşım sayesinde, Avrupa'daki rakiplerine kıyasla ikinci el değerlerinde 4 ila 13 puan arasında avantaj sağladı. Haziran itibarıyla, Avrupa'da yaklaşık iki aylık tahmini satışa denk gelen güçlü bir sipariş portföyü oluşturuldu.

Renault Group, enerji dönüşümüne yönelik piyasa ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş ve çeşitlendirilmiş bir ürün gamına güveniyor. 2025'in ilk yarısında elektrikli araçların toplam satışlardaki payı, 15 puanı aşkın artışla yaklaşık yüzde 44 seviyesine ulaştı. Bu oranın yüzde 12,3'ü tamamen elektrikli (BEV) araçlardan oluştu.

Renault markası özelinde elektrifikasyon oranı yüzde 59'a yükseldi. Marka, sattığı her iki araçtan birinin hibrit (HEV) olmasıyla dikkati çekerken, bu alanda yüzde 36,2'lik bir büyüme kaydetti.

Şirket, hibrit pazarında Avrupa'nın ikinci büyük markası konumuna ulaştı. Yüzde 100 elektrikli araçlar ise Renault satışlarının yüzde 16'sını oluşturdu (+%57, 2024 yılının ilk yarısına kıyasla). Bu artışta, B segmenti elektrikli araç kategorisinde Avrupa lideri olan Renault 5 E-Tech'in etkisi belirleyici oldu.

2025'in ilk yarısında dünya genelinde 808 bin 413 araç satışı

Renault markası, 2025'in ilk yarısında dünya genelinde 808 bin 413 araç satarak, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 2,7 küresel büyüme elde etti.

Avrupa dışındaki pazarlarda yüzde 16,3 büyüme gösteren marka, bu performansla pazarın yaklaşık üç katı hızla ilerledi. Bu başarıda, "Renault International Game Plan 2027" kapsamında geliştirilen yeni modellerin etkisi belirleyici oldu. Renault, bugün itibarıyla satışlarının yüzde 36'sı Avrupa dışı pazarlardan gelen, en büyük Fransız otomobil markası konumunda yer alıyor.

Avrupa'da PC+LCV pazarı yüzde 2,6 daralırken Renault yüzde 3,7 düşüş gösterdi. Ancak bu gerilemeye rağmen, marka bir sıra yükselerek yüzde 6,7 pazar payı ile Avrupa'nın en çok satan ikinci markası oldu.

Clio, Avrupa'da tüm satış kanalları dikkate alındığında en çok satan model ünvanını elde etti. Sadece binek otomobil (PC) pazarında ise yüzde 1'lik daralmaya karşın Renault yüzde 8,4 büyüyerek, ilk 15 marka arasında en güçlü satış artışını gerçekleştirdi. Hafif ticari araç (LCV) satışlarında ise marka yüzde 29 oranında düşüş yaşadı.

Renault, elektrifikasyon stratejisini hem tamamen elektrikli hem de hibrit motor seçenekleriyle genişleterek sürdürdü. Avrupa'da yüzde 23 büyüyen elektrikli araç pazarında marka, satışlarını yüzde 57 artırdı. Hibrit segmentte de güçlü konumunu sürdüren marka, Avrupa hibrit araç (HEV) pazarında ikinci sıradaki yerini korudu. Yılın ilk yarısında hibrit satışlarını yüzde 36'dan fazla artıran Renault, E-Tech tam hibrit teknolojisiyle binek araç satışlarının yüzde 41'inden fazlasını oluşturdu. Marka, toplamda 1 milyon adetlik E-Tech hibrit satış hedefine yaklaştı.

Şirketin C ve üst segmentlerdeki satış karması yüzde 40,1'e ulaştı. C-SUV ve D-SUV segmentlerinde ise yüzde 52 oranında büyüme kaydedildi.

Yılın ikinci yarısında Renault, güçlü ürün temelleri üzerine inşa edilen yeni tanıtımlarla büyümesini sürdürecek. Avrupa'da, Renault 5 E-Tech'in 25 bin avro fiyatlı versiyonuyla Renault 4 E-Tech'in ticari tanıtımı gerçekleştirilecek. Hibrit segmentte ise yaz aylarında tanıtılan yeni nesil 160 beygir (hp) E-Tech motoru, Yeni Captur ve Yeni Symbioz modellerinde kullanılacak.

Uluslararası pazarda ise tanıtımı yapılan Renault Boreal, 2025 yılı sonundan itibaren 70'ten fazla ülkede satışa sunulacak, ilk olarak Brezilya pazarına giriş yapacak.

Dacia, binek otomobil pazarında yüzde 4,5 pazar payı elde etti

Dacia markası, yılın ilk yarısında dünya genelinde 356 bin 84 adet satış gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 sınırlı bir düşüş yaşadı. Bu düşüşte, Duster modelinin artık Türkiye'de Renault markası altında satılması etkili oldu. Buna rağmen Dacia, PC+LCV segmentinde yüzde 4,1'lik pazar payını korudu. Avrupa binek otomobil (PC) pazarındaki satışlar ise yüzde 1,1 artarak 308 bin 957 adede ulaştı ve marka yüzde 4,5 pazar payı elde etti. Dacia, PC pazarında 9. ve PC+LCV pazarında 10. sıradaki konumunu sürdürdü.

Dacia Sandero, pazarın gerilemesinden olumsuz etkilenmesine rağmen 2017'den bu yana Avrupa'da perakende müşterilere en çok satan araç olmaya devam etti. Sandero, 2025'in ilk yarısında dünya genelinde 151 bin 948 adetlik satışla, Avrupa'nın en çok satan binek otomobili olmaya devam etti. Bu başarı, tüm satış kanallarında sağlandı.

Sandero, 2017'den bu yana Avrupa'da perakende müşterilere en çok satılan model unvanını elinde tutuyor. Dacia Duster da 108 bin 510 adetlik satışla, Avrupa perakende pazarında öne çıktı. Tanıtımından bu yana 200 bine yakın sipariş alan 3. nesil Duster, markanın hibrit satış başarısında önemli rol oynadı.

Dacia'nın tamamen elektrikli modeli Spring, 2025'in ilk yarısında 19 bin 452 adetlik satışla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62,5 artış gösterdi. Bugüne kadar toplam 180 bini aşkın kullanıcı Spring modelini tercih etti. Jogger modeli ise küresel ölçekte 42 bin 381 adetlik satışla segmentindeki genel daralmaya paralel olarak düşüş yaşadı.

Dacia'nın toplam satışları içindeki payı yüzde 6,2'ye ulaştı

Bu yıl itibarıyla pazara sunulan yeni modellerden biri olan Dacia Bigster için ocaktan bu yana 17 bin 329 tescil gerçekleştirdi. Satışların yüzde 69'u hibrit motorlu versiyonlardan, yüzde 88'i ise en yüksek donanım paketlerinden oluştu. Özellikle Fransa pazarında dikkati çeken Bigster, bu ülkedeki kullanıcılarının yüzde 80'ini rakip markalardan kazandı.

Dacia, elektrifikasyon stratejisini kararlılıkla sürdürüyor. Yılın ilk yarısında markanın tüm tescillerinin yüzde 23,5'i elektrikli motorlu araçlardan oluştu. Bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 14,4 puanlık artış anlamına geliyor. Satışların yüzde 17,2'si hibrit modellerden oluşurken, bu alanda 11,8 puanlık bir büyüme sağlandı. Bu artışa en büyük katkı sağlayıcı ise başarılı Duster hibrit modeli oldu. Bahar satışları artarak elektrikli araçların Dacia'nın toplam satışları içindeki payı yüzde 6,2'ye ulaştı (+2,6 puan, 2024'ün ilk yarısına kıyasla).

Alpine markası, 2025'in ilk yarısında 5 bin 015 adetlik tescil ile yüzde 85'lik büyüme kaydetti. Bu artışta en büyük katkıyı, 3 bin 699 adetlik satışa ulaşan A290 modeli sağladı.

Markanın ilk şehir otomobili olan A290, "2025 Yılının Otomobili" unvanını alarak başarısını perçinledi ve yalnızca Fransa'da 2 bin 327 tescil sayısına ulaştı. İki koltuklu spor coupe segmentinde ise Alpine A110, 1181 adetlik satışla Avrupa pazar liderliğini yüzde 46'lık payla sürdürdü. BU yıl itibarıyla Alpine Store sayısının 200'e ulaşması planlanırken, yaz aylarında İrlanda'da yeni bir mağaza daha açılacak.