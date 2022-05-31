RES'ler enerjinin gözdesi oldu - Son Dakika
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RES'ler enerjinin gözdesi oldu

31.05.2022 13:36
RES'ler enerjinin gözdesi oldu

Türkiye'nin güneş ve rüzgar bakımından önemli bir şehri olan Kahramanmaraş'ta, 2 Rüzgar Enerji Santrali (RES) günlük 71 bin 477 kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor.

Türkiye'nin güneş ve rüzgar bakımından önemli bir şehri olan Kahramanmaraş'ta, 2 Rüzgar Enerji Santrali (RES) günlük 71 bin 477 kişinin enerji ihtiyacını karşılıyor. Santraller günlük 259 bin 600 kilovatsaat elektrik üretiyor.

Türkiye'nin yüzde 9'una yakın enerjisini karşılayan Kahramanmaraş; Güneş Enerji Santralleri (GES) Rüzgar Enerji Santralleri (RES) Hidroelektrik Santralleri (HES), kömür santrali, jeotermal, biyogaz ile üretimine devam ediyor. Türkiye'nin Konya ve Van'dan sonra en çok güneş alan üçüncü ili olan Kahramanmaraş'ta; Rüzgar Enerji Santralleri de enerji üretiminin bel kemiğini oluşturuyor. İlk defa 1998 yılında İzmir'de kurulan RES'ler daha sonra Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Kahramanmaraş'ın kuzey ilçeleri Elbistan, Göksun, Andırın'da ve güney ilçesi Çağlayancerit'te sıklıkla kullanılan RES'ler üretimde önemli bir oyuncusu durumunda.

Kahramanmaraş'taki santrallerden biri Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi bölgesinde bulunuyor. Santral 27,50 MWe kurulu gücü ile Türkiye'nin 423. Kahramanmaraş'ın ise 14. büyük enerji santrali. Tesis ayrıca Türkiye'nin 131. büyük Rüzgar Enerji Santrali. RES'te 12 adet rüzgar türbini kullanıldı. Santral ortalama 51.583.787 kilovatsaat elektrik üretimi ile 14 bin 203 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, resmi daire, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. Rüzgar Enerjisi Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 17 bin 269 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapıyor.

Santrallerden diğeri Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yer alıyor. Türkiye'nin 158. Kahramanmaraş'ın ise 8. büyük enerji santrali. Tesis ayrıca Türkiye'nin 19. büyük Rüzgar Enerji Santrali. RES'te 25 adet rüzgar türbini kullanıldı. Santral ortalama 208.017.500 kilovatsaat elektrik üretimi ile 57 bin 274 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu (konut, sanayi, resmi daire, çevre aydınlatması gibi) tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabiliyor. Rüzgar Santrali sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 69 bin 641 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek elektrik üretimi yapıyor. - KAHRAMANMARAŞ

RES'ler enerjinin gözdesi oldu
RES'ler enerjinin gözdesi oldu

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Türkiye, Enerji, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi RES'ler enerjinin gözdesi oldu - Son Dakika


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