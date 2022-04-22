Restoran rezervasyonlarında kapora dönemi - Son Dakika
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Restoran rezervasyonlarında kapora dönemi

22.04.2022 11:11
Restoran rezervasyonlarında kapora dönemi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde rezervasyon iptallerinde artış yaşandığını belirterek, "Hem esnafı zor durumda bırakan hem de gıda israfına yol açan bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde rezervasyon iptallerinde artış yaşandığını belirterek, "Hem esnafı zor durumda bırakan hem de gıda israfına yol açan bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı." dedi.

Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde sıkça görülen rezervasyon iptallerinin ramazan ayıyla birlikte artışa geçtiğini kaydederek, bu durumun esnafı zor duruma soktuğunu söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde uzun süre kapalı kalan restoranların artık boş masa bırakmak istemediğini anlatan Bingöl, rezervasyon yapıp gelmeyen, gelmediği halde haber dahi vermeyen müşteriler nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını ifade etti.

Bingöl, lokanta, restoran ve benzeri işletmelerde rezervasyon iptallerinin özellikle ramazanda esnafı zor durumda bıraktığını kaydederek, "İşletmeci, iftarda yer olmadığı için başka müşteriyi kabul etmiyor. Sonra akşam bir bakıyor bazı masalarda rezervasyon var ancak gelen yok. Müşteri haber dahi vermemiş. Bu ciro kaybına da neden oluyor." diye konuştu.

"Gıda israfına da yol açıyor"

Ramazan Bingöl, aynı zamanda gelmeyen müşteri için hazırlanan masadaki ürünlerin de israf olabildiğini belirterek, "Hem esnafı zor durumda bırakan hem de gıda israfına yol açan bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Rezervasyonların 3-5 kişilik olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, zaman zaman 50-100 kişilik de yapılabildiğini anlatan Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sayıda bir müşteri kaybının günlük ciroda ne kadarlık kayba yol açacağını az çok herkes tahmin ediyordur. Maalesef esnafımız daha fazla zor durumda kalmamak ve bir başka müşterisine 'yok' dememek için artık kapora almaya başlıyor. Dünyada yaygın olan bu uygulama Türkiye'de sınırlı restoranda vardı. Artık yaygınlaşmaya başladı. Boş masa görmeye tahammülümüz yok çünkü. Maliyetlerin artışı da bu uygulamanın yaygınlaşmaya başlamasında etkili oldu."

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Ramazan Bingöl, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Restoran rezervasyonlarında kapora dönemi - Son Dakika


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