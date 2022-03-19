Risk Yönetimi ve Sigortacılık kitabı raflarda - Son Dakika
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Risk Yönetimi ve Sigortacılık kitabı raflarda

19.03.2022 08:27
Risk Yönetimi ve Sigortacılık kitabı raflarda

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Programı Öğretim Üyesi Doç Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, sigortacılık sektöründeki doğru bilginin aktarılması amacıyla "Risk Yönetimi ve Sigortacılık" kitabının genişletilmiş 3.baskısını yayımladı.

Başkent Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Programı Öğretim Üyesi Doç Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, sigortacılık sektöründeki doğru bilginin aktarılması amacıyla "Risk Yönetimi ve Sigortacılık" kitabının genişletilmiş 3.baskısını yayımladı.

Kırkbeşoğlu'nun editörlüğünü yaptığı ve Akademi Yayınlarından yayımlanan 650 sayfalık kitap, sigortacılık sektörünün önemli isimlerinin hazırladığı 25 bölümden oluşuyor. Yazarları arasında Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar'ın yanı sıra Cemal Ererdi, Aşkın Düşündere, Ayşegül İşcanoğlu Çekiç, Bahadır Zengin, Bekir Engürülü, Erdem Kırkbeşoğlu, Erdoğan Ulusoy, Fatih Kahya, Fuat Çamlıbel, Gamze Atabaş Sezer, Jon McNeill, KasparZakaryan, Mehmet Kahya, Mustafa Nazlıer, Nilüfer Dalkılıç, İrem Aral Eldeleklioğlu, İsmail Yıldırım, Olgun Küntay, Orhan Kulil, Özgür Akpınar, Sedat Öztalay ve Uğur Özer'inde katkıları bulunuyor.

Bu basımda ayrıca Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar'ın kaleme aldığı "Finansal Sigortalar" branşı da yer aldı.

Öğrencilere rehber niteliğinde bir kaynak

Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, sektörün duayen isimlerinin kitabı büyük bir titizlikle hazırladığını, bu dev eserin Amerikan ders kitapları niteliğinde olduğunu ve ülkemizde ilk kez bu kadar kapsamlı bir hazırlandığını ifade etti. Kırkbeşoğlu ayrıca, içerik olarak örnek olay incelemelerine, araştırma problemlerine ve görsel anlatımlara yer veren kitabın sigorta mesleğini icra edenlere ve bu alanda akademik eğitim gören öğrencilere uzun yıllar hizmet edeceğini söyledi.

"Sigortacılık alanındaki bilgi birikimi çoğalacak"

Kitaba katkıda bulunan Maher Holding Sigorta Grup Başkanı Ahmet Yaşar, konuyla ilgili "Sigortacılık alanındaki bilgi birikiminin çoğalmasında en büyük engellerden biri hiç şüphesiz sektörün entelektüel alt yapısını oluşturacak akademik yayınların azlığı. Sektörümüzün sayılı öğretim elemanlarından değerli hocamız Doç. Dr. Erdem Kırkbeşoğlu, bu eksiğin kapatılması için uzun yıllardır emek sarf etti ve sonunda bu değerli kitabı yayımladı. İnce eleyip sık dokunmuş ve sektörümüzdeki meslektaşlarımıza yol gösterecek olan bu kitapta yer almaktan onur duyuyorum. Hepimiz biliyoruz ki bilgi paylaştıkça çoğalır. Böylelikle hem öğrencilerimiz hem de sektörümüzün bilgi birikimi artacak ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılacak" dedi. - ANKARA

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Başkent Üniversitesi, Ahmet Yaşar, Bilişim, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Risk Yönetimi ve Sigortacılık kitabı raflarda - Son Dakika


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