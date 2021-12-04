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Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

04.12.2021 09:46

Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor Deniz dolgusu için planlanan 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı Pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillenmeye başladı...

Rize- Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Deniz dolgusu için planlanan 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlandı

Pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillenmeye başladı

RİZE - Rize-Artvin Havalimanının deniz dolgusu için planlanan 100 milyon ton dolgunun 99 milyon tonu tamamlanırken, üst yapı çalışmaları ise tüm hızıyla sürüyor.

Ordu- Giresun Havalimanı'nın ardından deniz dolgusuna yapılacak Türkiye'deki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki 2. havalimanı olma özelliğine sahip olacak Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Doğu Karadeniz bölgesi için büyük önem taşıyan havalimanı inşaatında planlanan 100 milyon tonluk dolgunun 99 milyon tonluk dolgu tamamlanırken, pist, terminal binaları ve çay yaprağı şeklinde olacak giriş tagı ile çay bardağı şeklindeki kule de şekillenmeye başladı.

3 bin metre uzunluğu ve 45 metre genişliğe sahip olacak olan Rize-Artvin Havalimanı'nda 400 kamyon her gün dolgu malzemesi taşırken, aynı zamanda alt kısımları dolguya göre açılabilen ve bu sayede nokta atışlar ile dolguyu gerçekleştiren 2 adet dolgu gemisi de 24 saat aralıksız çalışıyor.

Rize-Artvin Havalimanı'nın koruyucu mendirekleri yapılırken planlanan 2 bin 500 adet x blok, 4 bin 550 metre dalga aşmasını azaltmak amaçlı kullanılan kronman duvarı ve 16 milyon 634 bin ton, mendireğin denize bakan eğimli yüzünün en dış katmanında kullanılan anroşman dolgusunun tamamı yapılarak yüzde 100'lük tamamlama kaydedildi.

Toplamda 100 milyon ton dolgu olarak planlanan Rize-Artvin Havalimanı'nın yapılan son işlemler ile 99 milyon tonluk kısmı yapılarak yüzde 99'luk bir tamamlanma sağlanırken üst yapıda ise ince işçilikler sürüyor. VİP terminali ile terminal binası, güç merkezi binası, teknik blok, çay bardağı şeklinde ki kule, çok maksatlı bagaj, Devlet Hava Meydanları İşletmesi yangın ve kurtarma istasyonu, ısı merkezi ile su deposu binaları, apron, giriş kontrol binası gibi yaşam alanlarının da bulunduğu 46 bin metrekarelik alanda da üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor
Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Rize Artvin Havalimanı, Türkiye, Giresun, Artvin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rize-Artvin Havalimanı projesinin inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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