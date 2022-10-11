İYİDERE LOJİSTİK LİMAN PROJESİ'NDE DENİZ DOLGUSUNUN YÜZDE 30'U TAMAM - Son Dakika
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İYİDERE LOJİSTİK LİMAN PROJESİ'NDE DENİZ DOLGUSUNUN YÜZDE 30'U TAMAM

11.10.2022 11:56

RİZE'de, Karadeniz'e dolgu yapılarak kazanılacak alanda inşa edilecek İyidere Lojistik Limanı için dolgu çalışmasının yüzde 30'u tamamlandı.

RİZE'de, Karadeniz'e dolgu yapılarak kazanılacak alanda inşa edilecek İyidere Lojistik Limanı için dolgu çalışmasının yüzde 30'u tamamlandı. Vali Kemal Çeber, Lojistik merkezimiz bittiği zaman Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan en önemli ticaret merkezlerinden olacak. Açıldığında 2 bin, sonra çarpanlarıyla 20 bin kişinin istihdam edildiği, çok ciddi ticaret ve sanayi faaliyetinin yürütüldüğü merkez olacak dedi.

Kentte havalimanının ardından şehir hastanesi ile birlikte denize doldurularak inşası yapılacak İyidere Lojistik Limanı için dolgu çalışmaları devam ediyor. İkizdere'deki Cevizlik taş ocağından kamyonlarla nakledilen taşlar, dolgu için denize dökülüyor. 20 milyon ton taş kullanılacak alana bugüne kadar günde 20 bin ton malzeme taşınarak 5 milyon ton taş döküldü. 1 milyar 370 milyon TL'ye mal olması planlanan projenin 2023 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor. İyidere ilçesinde Karadeniz'e dolguyla kazanılacak alanın yüzde 30'u tamamlandı. Lojistik Liman'ın hayata geçmesi ile yılda 3 milyon ton kargo, 8 milyon ton dökme yük, 100 bin ton konteyner taşımacılığıyla bölge ticaretine yılda 200 milyon dolar, yan istihdama ise 450 milyon dolar katkı sağlanacak. Lojistik Liman Projesi'nde hızdan ziyade güvenliği ön plana aldıklarını söyleyen Vali Kemal Çeber, Lojistik Liman sahamızda çalışmalar planlandığı gibi devam ediyor, dolgu işlemlerinde yüzde 30 seviyesini aştık. Oradaki hassasiyetimiz, dolgu malzememiz belli bir mesafeden geldiği için can güvenliği öncelediğimiz. 'Önce güvenlik' diyerek hızdan ziyade güvenliği öne alıyoruz. Planlandığı süre içerisinde tamamlamaya gayret ediyoruz. Lojistik merkezimiz bittiği zaman Türkiye'yi Orta Asya'ya bağlayan en önemli ticaret merkezlerinden biri olacak. İlk açıldığında 2 bin, sonra çarpanlarıyla 20 bin kişinin istihdam edildiği çok ciddi bir ticaret ve sanayi faaliyetinin yürütüldüğü bir merkez olacak. Gümrük Müdürlüğü başta olmak üzere Rize içerisindeki bazı kurumları da oraya taşıyacağız dedi. Vali Çeber, Lojistik Merkezi'ne entegre olarak Güneyce'ye kadar tespiti yapılmış olan endüstriyel alandaki faaliyetler, buranın doğasına ve hassasiyetlerine uygun olarak devam ettirilecek. Organize sanayi bölgemizin ilk etabındaki bütün parseller doldu, 2'nci etabının kamulaştırması yüzde 97 seviyesinde. Önümüzdeki yıl orada da parsel tahsislerine başlayacağız. 23 parselde orada olacak. Aynı hassasiyetten hareketle yani Rize doğasına, coğrafyasına, yeşiline uygun olan ancak en çok istihdamı, kazancı ve bu ile en çok faydası olan kuruluşlarımızı da orada aramıza alacağız. İstihdamımıza, turizmimize, sermayemize, ticaretimize katkı sağlayacak diye konuştu. (DHA)

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Rize haberi | Rize Valisi Çeber: 'Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak' Rize haberi | Rize Valisi Çeber: 'Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak' Rize haber | Rize Valisi Çeber: 'Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak' Rize haber | Rize Valisi Çeber: 'Lojistik Merkez Rize'yi en önemli ticaret merkezlerinden biri yapacak'
Kaynak: DHA

Karadeniz, Türkiye, Rize, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İYİDERE LOJİSTİK LİMAN PROJESİ'NDE DENİZ DOLGUSUNUN YÜZDE 30'U TAMAM - Son Dakika

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