Rize haber! Kivi, Rize çayına alternatif olamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Rize haber! Kivi, Rize çayına alternatif olamadı

09.10.2022 09:48

Rize habere göre Kivi, Rize çayına alternatif olamadı Rize'de geçtiğimiz yıllarda çaya alternatif olarak üretilmeye çalışılan kivi çayın yerini alamadı.

Kivi, Rize çayına alternatif olamadı

RİZE - Rize'de geçtiğimiz yıllarda çaya alternatif olarak üretilmeye çalışılan kivi çayın yerini alamadı.

Bir zamanlar çaya alternatif olarak düşünülen, uğrunda çaylık arazilerin dahi kivi bahçelerine dönüştürüldüğü çayın başkenti Rize'de beklenen olmadı. Karadeniz bölgesinde yetişebilen ve getirisi iyi olduğu için ekimlerine başlanan kivi Rize'de 4 bin dekar alanda dikildi. 6 bin tonluk üretimi ile Türkiye'de 4. sırada yer alan Rize'de yine de kivi çayın yerini alamadı. Hal böyle olunca ise yüksek getirisi olan kivi çayın yerini alamayacağı için sadece üreticilere ek getiri kaynağı oluyor.

"Rize kivi üretimde Türkiye'de 4. sırada"

Kivinin Rize çayına bir alternatif olamayacağını fakat üreticiler için bir ek gelir olabileceğini ifade eden Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akbulut, "Türkiye'de kivi üretim alanlarının son 5 yıla baktığımızda yüzde 35 artış göstererek 33 bin dekara çıktığını görüyoruz. Türkiye'de gene kivi üretiminde son 5 yılda yüzde 70 oranında artarak 79 bin tona çıktığını görüyoruz. Bu anlamda kivi üretiminde en önemli ilimiz Yalova iken Rize ili de son üretimleriyle 4 bin dekar alanda 6 bin tonluk üretimiyle Türkiye'de 4. sırada yer alıyor. Biz baktığımızda en çok üretimin Karadeniz ve Marmara bölgesinde olduğunu görüyoruz. İklimsel koşulların uygunluğu nedeniyle ve üreticilerimin yetiştirme anlamında cezbettiği bir ürün" dedi.

"Kivi fındık ve çaya alternatif ürün olamaz"

"Biz kiviyi taze tüketim yerine kurutarak, dondurarak veya meyve suyuna işleyebiliyoruz" diyen Akbulut "Sağlık açısından değerli bir ürünümüz. Son yıllarda çay ve fındıkla birlikte değerlendirildiğinde biz şöyle bir yorum yapabiliriz. Tarımsal ürünlerden olan çay ve fındığa baktığımızda çayın 1 milyon 400 bin ton yaş çay üretimi ile Dünya'da 5. sırada yer alıyoruz. Fındıkta da üretimde dünya birincisiyiz. Biz aynı zamanda kivide de 79 bin ton üretim ile dünyada 7. sıradayız. Bu anlamda birbirleriyle bir alternatif olur değerlendirilmesinde biz şunu diyebiliriz, fındık ve çay ülkemiz için vazgeçilmez tarımsal ürünlerdir. Bu anlamda biz bu ürünlerden vazgeçemeyiz. Bunlarla ilgili bir alternatif arayamayız. Kivi bölgemiz ve ülkemiz için önemli bir ürün. Bu yüzden kivi fındık ve çaya alternatif olamaz ama ek gelir getirici bir ürün olarak geliştirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
ZBEÜ'de Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi gerçekleştirildi ZBEÜ'de Uluslararası Karadeniz Enerji Zirvesi gerçekleştirildi Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor Kanuni sondaj gemisinin bu ay yeni görev kuyusuna geçmesi bekleniyor
Kaynak: İHA

Karadeniz, Türkiye, Rize, Kivi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rize haber! Kivi, Rize çayına alternatif olamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:07 Başarılı eldiven Iker Casillas eşcinsel olduğunu açıkladığı paylaşımını sildi! İşte açıklaması
16:21 Oyuncu Seda Bakan, 40 günlük bebeği Ela için mevlit okuttu: Çok şükür
15:57 Efsane kaleci Iker Casillas eşcinsel olduğunu duyurdu! Puyol'un verdiği yanıt büyük ses getirdi
15:48 İsveç'te terör örgütü yandaşlarından skandal Türkiye protestosu!
15:43 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz kararını açıkladı: Bundan sonra Almanca konuşacağım
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener sözleri: Böyle elim bir hadise üstünden farklı hesaplar görmek ne ahlakidir ne insanidir
15:25 33 milyon liralık yüzüğüyle sahneye çıkan Ebru Gündeş olay oldu: Göstere göstere dans etti
15:18 Kendini binbaşı olarak tanıtıp plaket yaptırma bahanesiyle para isteyen sahtekar yakalandı
15:17 Genç kızı bıçaklayıp yakan adam, olay günü annesini öldürmek için eve girmiş!
15:07 Atatürk'ün yapay zekayla yapılan fotoğrafında yer alan FETÖ'cü tepki gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 17:28:04. #1.11#
SON DAKİKA: Rize haber! Kivi, Rize çayına alternatif olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement