Rizeli çay üreticisinin pratik çay taşıma yöntemi dikkat çekiyor

Ekonomi

Rizeli çay üreticisi çayını bahçesinden çıkarmak ve taşımak için bulduğu pratik yöntemle dikkatleri üzerine topladı.

Yaş çay sezonu hız kesmeden devam ediyor. Çay tarım arazilerine giren üreticiler sadece çay toplamıyor, Rize'nin engebeli arazileri ile de mücadele ediyor. Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Armağan Köyü'nde bir üreticinin topladığı çayı taşımak için bulduğu yöntem herkesin dikkatini çekiyor.

Yokuş yukarıya çıkarmak zorunda olduğu çay bezlerine bir ip bağlayan Rizeli çay üreticisi ipin diğer ucunu ise kamyonetin kasasına bağlayıp çayını yokuş olan tarım arazisinden çekerek çıkardı. Çayı çekebilmek için ise ağaca makara sistemi kurdu. O anları da cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan üreticinin bu paylaşamı büyük beğeni topladı. - RİZE