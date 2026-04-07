Romanya'dan Dizel Fiyatlarına Vergi İndirimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Romanya, dizel fiyatlarını düşürmek için vergileri azaltarak maliyeti 118 milyon avro belirledi.

Romanya hükümetinin Orta Doğu'daki çatışmaların olumsuz etkilerine karşı dizel ürünlerde vergilerin düşürülmesi için 3 Nisan'da aldığı karar yürürlüğe girdi.

Buna göre dizel fiyatları litre başına KDV dahil 7 sent ucuzlarken, vergi indiriminin bütçeye maliyetinin 118 milyon avro olacağı belirtildi.

Hükümet ayrıca, enerji şirketlerinin olağanüstü karlarına yönelik yüzde 60'a kadar oranlarda "dayanışma vergisi" getirildiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Ioana Dogioiu, basına yaptığı açıklamada, kararın enflasyon ve yakıt fiyatlarının daha geniş ekonomik etkisine ilişkin endişeler nedeniyle alındığını söyledi.

Dogioiu, Romanya'daki akaryakıt tüketiminin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan ve enflasyon üzerinde en güçlü etkiye sahip dizelin hedef alındığını belirtti.

Romanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden bölgesel gerilim sonucu 30 Haziran'a kadar geçerli olacak şekilde ham petrol ve petrol ürünleri piyasasında "kriz durumu" ilan etmişti.

Bu kapsamda 26 Mart'ta resmi gazetede yayımlanan Acil Durum Yönetmeliği ile petrol ürünlerinde haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Romanya, Enerji, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:00:52. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.