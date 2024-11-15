Rosatom COP29'da Nükleer Enerjiyi Savundu

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'da nükleer enerjinin temiz enerji kaynakları arasında güvenilir bir seçenek olduğunu, iklim değişikliğiyle mücadele ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada kritik rol oynayacağı ifade edildi.

Rosatom'un sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve yeşil teknoloji alanlarında yaptığı çalışmaların paylaşıldığı konferansta, şirketin aynı zamanda Rusya'daki ve uluslararası pazarlardaki küresel iklim hedeflerine destek sağladığı kaydedildi.

Çeşitli ülkeler için enerji geçiş senaryoları, iklim düzenlemeleri geliştirilmesi ile adil ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası için iş birliği konularına odaklanan özel oturumlara katılan Rosatom temsilcileri, konferansta nükleer teknolojileri savunan genç profesyonellere destek olmaya öncelik verdi.

"Rusya'nın Yakıt ve Enerji Kompleksi: Geleceğe Bir Bakış" paneli ve "Geleceğin Enerjisi: Adil Bir Enerji Geçişi için Kullanılabilecek Yakıtlar ve Teknolojiler" oturumu COP29'un dünkü etkinlikleri arasında yer alırken, "İklim Değişikliği ve Orta Asya'daki Uranyum Madenleri ile İlgili Risk Azaltma Yatırımları", "Nükleer Enerjinin Karbon Nötrlüğüne Ulaşmadaki Rolü" ve "Karadeniz Bölgesindeki Enerji Sistemlerinin Geleceği" başlıklı oturumlar ise bugün gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, Rosatom son olarak 18 Kasım'da "Nükleer Eğitim Teknolojisi: Adil ve Sürdürülebilir Bir Geleceğe Giden Yol" adlı oturuma katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şirketin nükleer enerjinin düşük karbonlu üretime ve enerji geçişine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Dünyada nükleer santral projelerini geliştirerek, temiz bir enerji kaynağını partner ülkelerinin ulusal enerji portföyüne dahil etmelerine yardımcı oluyor ve buna uygun yeşil düzenlemeler gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, genç liderlerle diyalog kurmayı ve iklimin korunması adına ortaklaşa çaba sarf etmeyi taahhüt ediyor. Bu, bugün insanlığı birleştiren ortak bir hedef." değerlendirmesinde bulundu.