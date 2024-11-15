Rosatom COP29'da Nükleer Enerjiyi Savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rosatom COP29'da Nükleer Enerjiyi Savundu

Rusya'nın nükleer enerji kuruluşu Rosatom, COP29'da iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünü vurguladı.

15.11.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'da nükleer enerjinin temiz enerji kaynakları arasında güvenilir bir seçenek olduğunu, iklim değişikliğiyle mücadele ve BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmada kritik rol oynayacağı ifade edildi.

Rosatom'un sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve yeşil teknoloji alanlarında yaptığı çalışmaların paylaşıldığı konferansta, şirketin aynı zamanda Rusya'daki ve uluslararası pazarlardaki küresel iklim hedeflerine destek sağladığı kaydedildi.

Çeşitli ülkeler için enerji geçiş senaryoları, iklim düzenlemeleri geliştirilmesi ile adil ve sürdürülebilir bir geleceğin inşası için iş birliği konularına odaklanan özel oturumlara katılan Rosatom temsilcileri, konferansta nükleer teknolojileri savunan genç profesyonellere destek olmaya öncelik verdi.

"Rusya'nın Yakıt ve Enerji Kompleksi: Geleceğe Bir Bakış" paneli ve "Geleceğin Enerjisi: Adil Bir Enerji Geçişi için Kullanılabilecek Yakıtlar ve Teknolojiler" oturumu COP29'un dünkü etkinlikleri arasında yer alırken, "İklim Değişikliği ve Orta Asya'daki Uranyum Madenleri ile İlgili Risk Azaltma Yatırımları", "Nükleer Enerjinin Karbon Nötrlüğüne Ulaşmadaki Rolü" ve "Karadeniz Bölgesindeki Enerji Sistemlerinin Geleceği" başlıklı oturumlar ise bugün gerçekleştirilecek.

Açıklamaya göre, Rosatom son olarak 18 Kasım'da "Nükleer Eğitim Teknolojisi: Adil ve Sürdürülebilir Bir Geleceğe Giden Yol" adlı oturuma katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şirketin nükleer enerjinin düşük karbonlu üretime ve enerji geçişine önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Dünyada nükleer santral projelerini geliştirerek, temiz bir enerji kaynağını partner ülkelerinin ulusal enerji portföyüne dahil etmelerine yardımcı oluyor ve buna uygun yeşil düzenlemeler gerçekleştiriyor. Aynı zamanda, genç liderlerle diyalog kurmayı ve iklimin korunması adına ortaklaşa çaba sarf etmeyi taahhüt ediyor. Bu, bugün insanlığı birleştiren ortak bir hedef." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İklim Değişikliği, Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Rusya, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom COP29'da Nükleer Enerjiyi Savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:00 Başdanışman Uçum: Şehit yakını, ’Terör Bitsin, Öcalan’ı Serbest Bırakın’ dedi Başdanışman Uçum: Şehit yakını, 'Terör Bitsin, Öcalan'ı Serbest Bırakın' dedi
12:41 Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü Bebeğini biberonla tiner içirerek öldürdü
12:06 Rize’de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Rize'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
11:54 Bakan Tunç’tan konser soruşturması için “Vız gelir tırıs gider“ diyen İmamoğlu’na yanıt Bakan Tunç'tan konser soruşturması için "Vız gelir tırıs gider" diyen İmamoğlu'na yanıt
10:40 Mike Tyson’ın Jake Paul’a neden tokat attığı ortaya çıktı Mike Tyson'ın Jake Paul'a neden tokat attığı ortaya çıktı
18:19 Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma’nın yeni teknik direktörü Çocukluk aşkı için emeklilikten vazgeçti: İşte Roma'nın yeni teknik direktörü
18:05 Sinan Kaloğlu’na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur Sinan Kaloğlu'na eşinden suç duyurusu: Başıma bir şey gelirse sorumlusudur
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:45 Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var Adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca için resmi transfer açıklaması var
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
17:13 Sağlıkçılardan dev kadro talebi Sağlıkçılardan dev kadro talebi
17:08 Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig’de sezonun gol kralı Yapay zeka belirdi: İşte Süper Lig'de sezonun gol kralı
16:56 İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı İntihar eden 3 kardeşin cenazelerini almaya gelen olmadı
16:49 Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı Nurgül Yeşilçay Dizilerde Neden Rol Almadığını Açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 13:47:05. #1.13#
SON DAKİKA: Rosatom COP29'da Nükleer Enerjiyi Savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.