Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu'na Ulaştı

Ekonomi

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından bu yıl ilk kez uluslararası formatta gerçekleştirilen 5'inci bilim ve eğitim seferi "Bilgi Buzkıranı", nükleer enerjiyle çalışan 50 Let Pobedy buzkıranı ile Kuzey Kutbu'na ulaştı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, "Bilgi Buzkıranı" adlı Kuzey Kutbu keşif gezisinin ana ekibi, şirketin nükleer teknoloji alanında faaliyet gösterdiği Moğolistan, Macaristan, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Kazakistan, Kırgızistan, Tunus, Bangladeş, Kamerun, Belarus, Ermenistan, Özbekistan olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen 10 katılımcı da dahil olmak üzere 63 yetenekli gençten oluşuyor.

Bu yıl Soçi'de düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'nde seçilen temsilcilerden oluşan 15 uzman da Kuzey Kutbu'na yapılan bu yolculuktaki ekipte yer alıyor.

Rusya'nın Murmansk kentinden 13 Ağustos'ta geminin yola çıkmasıyla başlayan keşif gezisinin 22 Ağustos'a kadar sürmesi planlanıyor.

Rosatom'un desteğiyle Nükleer Enerji Bilgi Merkezleri ağı tarafından organize edilen bilimsel ve eğitsel bir proje olan "Bilgi Buzkıranı", doğa bilimleri disiplinlerinin ve nükleer teknolojilerin yaygınlaştırılması, yetenekli ve üstün zekalı çocukların belirlenmesi ve desteklenmesi, bu çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi ve kariyer rehberliğinin sağlanması misyonunu üstleniyor.

Bu yıl, yaklaşık 15 bin başvuru alan projenin kuruluşundan bu yana 300'den fazla yetenekli öğrenci, 50 Let Pobedy nükleer buzkıranı ile Kuzey Kutbu seferine katıldı.