Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu'na Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu'na Ulaştı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından düzenlenen 5. bilim ve eğitim seferi olan 'Bilgi Buzkıranı', nükleer enerjiyle çalışan 50 Let Pobedy buzkıranı ile Kuzey Kutbu'na ulaştı. Keşif gezisinde 63 yetenekli genç ve 15 uzman yer alıyor.

21.08.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından bu yıl ilk kez uluslararası formatta gerçekleştirilen 5'inci bilim ve eğitim seferi "Bilgi Buzkıranı", nükleer enerjiyle çalışan 50 Let Pobedy buzkıranı ile Kuzey Kutbu'na ulaştı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, "Bilgi Buzkıranı" adlı Kuzey Kutbu keşif gezisinin ana ekibi, şirketin nükleer teknoloji alanında faaliyet gösterdiği Moğolistan, Macaristan, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Kazakistan, Kırgızistan, Tunus, Bangladeş, Kamerun, Belarus, Ermenistan, Özbekistan olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen 10 katılımcı da dahil olmak üzere 63 yetenekli gençten oluşuyor.

Bu yıl Soçi'de düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'nde seçilen temsilcilerden oluşan 15 uzman da Kuzey Kutbu'na yapılan bu yolculuktaki ekipte yer alıyor.

Rusya'nın Murmansk kentinden 13 Ağustos'ta geminin yola çıkmasıyla başlayan keşif gezisinin 22 Ağustos'a kadar sürmesi planlanıyor.

Rosatom'un desteğiyle Nükleer Enerji Bilgi Merkezleri ağı tarafından organize edilen bilimsel ve eğitsel bir proje olan "Bilgi Buzkıranı", doğa bilimleri disiplinlerinin ve nükleer teknolojilerin yaygınlaştırılması, yetenekli ve üstün zekalı çocukların belirlenmesi ve desteklenmesi, bu çocukların yeteneklerinin geliştirilmesi ve kariyer rehberliğinin sağlanması misyonunu üstleniyor.

Bu yıl, yaklaşık 15 bin başvuru alan projenin kuruluşundan bu yana 300'den fazla yetenekli öğrenci, 50 Let Pobedy nükleer buzkıranı ile Kuzey Kutbu seferine katıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Rusya, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu'na Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:31 Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım Dini nikahlı eşi tarafından öldüresiye dövülen Sude Naz: Karnımdaki bebeği aldıracağım
13:27 İBB’den Vaniköy’de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos’ta mühürledik İBB'den Vaniköy'de orman içindeki villa inşaatıyla ilgili açıklama: 16 Ağustos'ta mühürledik
12:07 Ankara’da maymun çiçeği vakası mı görüldü Yetkililerden ilk açıklama geldi Ankara'da maymun çiçeği vakası mı görüldü? Yetkililerden ilk açıklama geldi
11:34 Vaniköy’de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı Vaniköy'de ormanlık alan içinde boğaz manzaralı villa inşaatı! Yapıyla ilgili soruşturma başlatıldı
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
23:19 Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı Sakatlanan Fernando Muslera, Young Boys maçının ikinci yarısına çıkmadı
23:00 Reha Muhtar’ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum Reha Muhtar'ın oğlu, annesinin iddiasını yalanladı: Kaçırılmadım, başka yere gitmek istemiyorum
22:33 Galatasaray’dan kabus gibi başlangıç Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti Galatasaray'dan kabus gibi başlangıç! Young Boys, maç başlar başlamaz öne geçti
21:57 Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar’a kapıyı gösterdi Giovanni van Bronckhorst, Aboubakar'a kapıyı gösterdi
21:34 ’’Ayakkabı dağıtımı’’ ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi’nden yanıt ''Ayakkabı dağıtımı'' ile ilgili iddialara Şahinbey Belediyesi'nden yanıt
21:19 Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş Yanan evde cesetleri bulunan 3 kişi bıçaklanarak öldürülmüş
20:37 Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti Otomobilde öldürdüğü eşinin cenazesiyle karakola gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2024 14:18:49. #1.12#
SON DAKİKA: Rosatom'un Bilgi Buzkıranı Kuzey Kutbu'na Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement