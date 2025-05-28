Rossiya Nükleer Buzkıranı için İlk Reaktör Tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un makine yapımı bölümü ZiO-Podolsk, "Rossiya" nükleer buzkıranı için geliştirilen ilk RITM-400 reaktör ünitesinin üretimini tamamladı.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin makine yapımı bölümü ZiO-Podolsk, dünyanın en güçlü nükleer buzkıranı olacak "Rossiya"nın ana güç kaynağı olarak kullanılmak üzere tasarlanan RITM-400 reaktör ünitesinin ilkini üretti.

Reaktörün üretiminin tamamlanması talimatı, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev tarafından verildi.

Tören, nükleer sanayinin 80'inci yılı kapsamında düzenlenen Rosatom sergisinin açıldığı Rusya Federasyonu Federal Meclisi Federasyon Konseyi'nde canlı yayınlandı.

Açıklamada, törendeki konuşmasına yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, şunları kaydetti:

"RITM-400 reaktörünün tamamlanması, buzkıran filosu, Rosatom ve ülkemiz için önemli bir olay. Yeni nesil Rossiya nükleer buzkıranının reaktör üniteleri, buzkıran gemisinin 4 metre kalınlığındaki buzları kırmasına olanak tanıyacak. Gemiyi olağanüstü güçlü kılacak bu iki reaktöre, Rus efsanevi kahramanları İlya Muromets ve Dobrynya Nikitiç'in adlarını vermeye karar verdik. Onlar, Rusya adına kahramanlıklar sergiledi, şimdi ise onların adını taşıyan bu yeni reaktörler Rossiya buzkıranının Arktik'in zorlu buz koşullarını aşmasına yardımcı olacak."

Rosatom Makine Yapımı Bölümü Başkanı Igor Kotov da, "Bugün Rossiya buzkıranı için ilk RITM-400 reaktörü tamamladık, birkaç ay içinde ikincisini de tamamlayacağız. Her iki ünite de Rossiya nükleer buzkıran gemisine montaj için tersaneye gönderilecek ve bu nükleer sanayinin 80'inci yılı anısına Rosatom'un makine üreticilerinden bir hediye olacak. Bu projenin tamamlanması, Kuzey Deniz Rotasının geliştirilmesinde yeni fırsatların önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.