RS Otomotiv Grubu, Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'nde - Son Dakika

RS Otomotiv Grubu, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katıldı.

RS Otomotiv Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, RS Oto Ekspertiz, RS Servis ve RS Boyasız Onarım markalarıyla katıldığı fuarın sponsorları arasında da yer alıyor.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, 12 yılda 3 milyon araca hizmet verdiklerini belirterek, sadece 5 yılda özel onarım teknikleriyle sigorta sektörüne 1,2 milyar TL seviyesinde tasarruf kazandırdıklarını bildirdi.

Ünaldı, "Kurulduğumuz günden bu yana sigortacılığa katma değer sağlıyor, sektörün geleceği için yeni çözüm modelleri üretiyoruz. Kamu, sigorta şirketleri ve acenteleriyle ilişkilerin gelişiminde rol üstleneceğine inandığımız Uluslararası Sigorta Fuarı ve Kongresi'ne katılım sağlamaktan ve sponsorlarından olmaktan memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.