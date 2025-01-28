Ruha Elektrik’ten Yerli Girişimcilere Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Ruha Elektrik’ten Yerli Girişimcilere Destek

Ruha Elektrik’ten Yerli Girişimcilere Destek

Ruha Elektrik, Türk girişimcilerle işbirlikleri yaparak çevre dostu teknolojiler geliştirmeyi amaçlıyor.

28.01.2025 17:53
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Yerli girişimlere yatırım yapacaklarını belirten Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, "Enerji sektöründe inovasyonun kalbi girişimcilerden geçiyor. Şirket olarak, Türk girişimcilerle işbirlikleri yaparak çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

Son yıllarda dünyayı etkisi altına alan salgınlar, yangınlar ve seller, çevresel sorunların ne kadar acil çözümler gerektirdiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Teknolojik ilerlemelere rağmen, dünyanın karşı karşıya olduğu riskler giderek artıyor. Bu durum, sürdürülebilir bir geleceğin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ortaya koyuyor. Ruha Elektrik, çevre dostu ürünler ve yenilikçi çözümlerle bu zorluklara cevap vermeyi amaçlıyor. Şirket, girişimcilik ekosistemine katkı sağlayarak yeni teknolojiler geliştirmek ve küresel çevresel sorunlara çözüm üretmek için çalışmalarını hızlandırıyor. Hyundai Grubu'nun Türkiye'deki bölgesel iş ortağı olan şirket, bu kapsamda kurumsal girişim sermayesi fonu oluşturmayı ve yenilikçi girişimlerle işbirliklerini artırmayı planlıyor.

"Yenilenebilir enerji ve çevre dostu çözümler önceliğimiz"

Ruha Elektrik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İshakoğlu, şirketin Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji depolama alanındaki çalışmalarını daha da geliştirmeye odaklandığını belirtti. İshakoğlu, şirketin bu alandaki çalışmalarını şöyle açıkladı:

"Ruha Elektrik, yenilenebilir enerji sektöründe yoğun Ar-Ge çalışmaları yapan öncü bir şirket. Geliştirdiğimiz güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve enerji depolama sistemleriyle hem karbon salınımını azaltıyoruz hem de enerji verimliliğini artırıyoruz. Bu ürünler, enerji talebinin yoğun olduğu dönemlerde sistemin dengesini sağlayarak sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturuyor."

Şirket, yenilikçi teknolojilerle hem çevresel sürdürülebilirliği hem de enerji maliyetlerinde tasarrufu artırmayı hedefliyor.

"Evlerde yeşil enerji ve enerji depolama"

Dünya genelinde "tükettiğin yerde üret" konseptinin yaygınlaşmasıyla bireysel enerji çözümlerine olan talep hızla artıyor. Şirket, bu doğrultuda çatı tipi güneş enerjisi panelleri ve enerji depolama sistemleriyle hanelere yönelik çözümler geliştirmeye odaklanıyor. Türkiye'nin güneşlenme süresi bakımından avantajlı bir konumda olduğunu belirten İshakoğlu, "Evlerde çatı tipi güneş panelleri ve enerji depolama sistemleri artık daha yaygın hale gelecek. Bu teknolojilerle enerji maliyetlerini düşürürken, bireysel tüketicilere sürdürülebilir çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri ve küçük modüler reaktörler gibi yenilikçi projelere de yatırım yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

"Türk girişimciler için küresel işbirliği imkanları"

Şirket, girişimcilere sağladığı desteklerle sektörde inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor. Girişimcilik ekosistemine yönelik vizyonlarından bahseden Halil İshakoğlu, "Enerji sektöründe inovasyonun kalbi girişimcilerden geçiyor. Şirket olarak, Türk girişimcilerle işbirlikleri yaparak çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlamak istiyoruz. Güney Kore'nin güçlü Ar-Ge altyapısını ve küresel projelerdeki deneyimini, Türk girişimcilere aktararak ortak çözümler üretmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

İshakoğlu, Güney Kore'nin Avrupa Birliği Horizon 2020 programına dahil olması ve TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı arasındaki işbirliği anlaşması sayesinde Türk girişimcilerin küresel projelerde daha aktif rol alabileceğini de sözlerine ekledi.

Şirket, bu yaklaşımla yalnızca Türkiye enerji sektörüne değil, küresel çevre sorunlarına da önemli çözümler sunmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

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