Rusya Başbakan Yardımcısı: Benzin ihracatı yasağı iptal edilebilir - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya Başbakan Yardımcısı: Benzin ihracatı yasağı iptal edilebilir

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin benzin ihracatına yönelik olası yasağının planlanandan önce iptal edilebileceğini söyledi. Novak, Rusya'daki petrol ürünü piyasasının istikrarlı olduğunu belirterek, piyasa doyarsa yasağın kaldırılabileceğini ifade etti.

28.02.2024 22:07  Güncelleme: 22:08
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin benzin ihracatına yönelik olası yasağının planlanandan önce iptal edilebileceğini söyledi.

Novak, temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği İran'ın başkenti Tahran'da, Rusya'nın benzin ihracatına yönelik olası yasağına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'daki petrol ürünü piyasasında durumun istikrarlı olduğunu dile getiren Novak, "(Olası benzin ihracat yasağı) Bu önden atılan bir adım, şu an piyasada arz açığı yok. Geleceğe yönelik arz ve talep dengesini sağlıyoruz." dedi.

Olası yasağın yalnızca benzin ihracatını kapsadığını belirten Novak, "Bu tedbir sadece benzin için geçerli olacak ve 1 Mart'tan itibaren 6 ay süreyle uygulanacak. Bu süre içerisinde gerekirse başka bir karar da verilebilir. Piyasa doyarsa yasak kaldırılabilir." diye konuştu.

Rus basınında dün çıkan haberlerde, hükümetin benzin ihracatını 1 Mart'tan itibaren yasaklamayı planladığı öne sürülmüştü.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle Eylül 2023'te de benzin ihracatı yasaklanmış, yaklaşık iki ayın ardından söz konusu yasak kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya Başbakan Yardımcısı: Benzin ihracatı yasağı iptal edilebilir - Son Dakika

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