Rusya, benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını destekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya, benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını destekliyor

Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirdi. FAS, yasağın iç piyasadaki durumu istikrarlı hale getirdiğini ve fiyat dalgalanmalarını azalttığını belirtti. Rus hükümeti, 1 Mart'ta benzin ihracatını yasaklamış, ancak daha sonra bazı ülkelere muafiyet getirmişti.

12.07.2024 12:41
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Rusya Federal Rekabet Servisi (FAS), ülkede 1 Ağustos'tan itibaren benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını desteklediğini bildirdi.

FAS'tan yapılan yazılı açıklamada, benzin ihracat yasağının, yüksek talep yaşanan dönemlerde iç piyasadaki durumu daha istikrarlı hale getirdiği belirtildi.

Yasağın, rafinerilerdeki planlanmış bakım süreçlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarını da azalttığına işaret edilen açıklamada, "FAS, 1 Ağustos'tan itibaren benzine yönelik yasağın tekrar yürürlüğe girmesini desteklemektedir." ifadesi kullanıldı.

Rus hükümeti, benzin ihracatını 1 Mart'ta yasaklamış, ardından Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dahil çeşitli ülkelere ihracata muafiyet getirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Rusya, benzin ihracatının tekrar yasaklanmasını destekliyor - Son Dakika

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