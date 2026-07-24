Rusya'da Akaryakıt Arzı İstikrara Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'da Akaryakıt Arzı İstikrara Kavuştu

24.07.2026 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Enerji Bakanı Tsivilev, akaryakıt piyasasında olumlu gelişmeler ve arz istikrarı sağlandığını bildirdi.

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, ülkede akaryakıt arzına ilişkin durumun bazı bölgelerde istikrara kavuştuğunu, açık akaryakıt istasyonu sayısının arttığını ve kuyrukların azaldığını bildirdi.

Rusya Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Tsivilev'in akaryakıt piyasasındaki son duruma ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Zabaykalye, Kaliningrad, İrkutsk, Krasnodar ve Tataristan'da akaryakıt piyasasında olumlu gelişmeler yaşandığını vurgulayan Tsivilev, Arhangelsk ve Saratov bölgelerinde de piyasanın normalleşmeye başladığını belirtti.

Söz konusu iyileşmenin petrol ürünleri ihracatına getirilen yasak, akaryakıt ithalatının artırılması ve rafinerilerin azami kapasiteyle çalışmasına yönelik hükümet tedbirleri sayesinde sağlandığını ifade eden Tsivilev, alınan kararların uygulanmasından bölgesel yönetimlerin sorumlu olduğunu kaydetti.

Bölgesel yönetimlerin mevcut koşullara göre vatandaşlar ile işletmelerin akaryakıt ihtiyacını karşılamak amacıyla geçici kısıtlayıcı tedbirler alabileceğini belirten Tsivilev, piyasadaki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle ülkede çok sayıda tesis bakıma alınırken, Moskova ve St. Petersburg dahil olmak üzere birçok bölgede akaryakıt satışında bazı kısıtlamalar uygulanıyor.

Rus hükümeti dizel yakıt ve benzin ihracatını da yasaklamıştı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Akaryakıt Arzı İstikrara Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polonya’dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı Polonya'dan gelen gurbetçi sürücü, akaryakıt istasyonunda tartıştığı iki kardeşe kurşun yağdırdı
Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı Ecza deposuna kurşun yağdıran saldırgan kaçarken İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
Karesi’de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu Karesi'de formaldehit saçıldı: 5 kişi hastanelik oldu
Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı Assam’da sel felaketi: 41 can kaybı
Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı Kağıthane’de 2.3 milyon liralık altını teslim alan kurye sırra kadem bastı
Sivas’ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu Sivas'ta aşırı sıcak leyleğe baygınlık geçirtti: Yardımına itfaiye koştu

14:06
’Yeni Parti’ için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
'Yeni Parti' için ilk adımı atan Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor
13:51
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na manidar gönderme
YENİ Parti kurulurken Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na manidar gönderme
13:06
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 14:17:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Rusya'da Akaryakıt Arzı İstikrara Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.