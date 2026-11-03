Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışları 10 ayda 117 bin 400'e çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışları 10 ayda 117 bin 400'e çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının ocak-ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,2 artışla 117 bin 400'e ulaştığını açıkladı. Bakanlık verilerine göre bu araçların toplam pazar payı yüzde 5,3'ten yüzde 9,6'ya çıktı.

Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışları, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,2 artarak 117 bin 400'e ulaştı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki otomobil pazarına ilişkin verilere yer verildi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde hibrit ve elektrikli otomobil satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85,2 artışla 117 bin 400'e çıktığı belirtilen açıklamada, söz konusu araçların toplam pazardaki payının yüzde 5,3'ten yüzde 9,6'ya yükseldiği kaydedildi.

Rusya'da üretilen hibrit ve elektrikli otomobillerin satışlarının 33 bin 100'e ulaştığına işaret edilen açıklamada, bu araçların hibrit ve elektrikli otomobil pazarındaki payının yüzde 13,8'den yüzde 28,2'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede toplam yeni araç satışlarının ise aynı dönemde yüzde 2,2 artarak 1 milyon 220 bine ulaştığı belirtildi.

Bu arada, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla Rusya'daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesisin faaliyetlerinde aksamalar yaşanırken, ülkenin bazı bölgelerinde benzin satışına kısıtlamalar getirilmişti.

Rus hükümeti de iç piyasadaki akaryakıt arzını korumak amacıyla benzin ihracatına yönelik yasağı 31 Ocak 2027'ye kadar uzatmıştı.

Kaynak: AA
Ticaret BakanlığıOtomobilEkonomiRusyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
Pilot işinden oldu Cristiano Ronaldo’nun özel jetinde skandal iddia Pilot işinden oldu! Cristiano Ronaldo'nun özel jetinde skandal iddia
Hızlı tren hattında büyük skandal Tapu müdürü de tutuklandı Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı
Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.’dan yeni haber Çektiği video başına iş açan Ronaldo Jr.'dan yeni haber
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
14:07
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
13:55
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi Kritik görüşme kapıda
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi! Kritik görüşme kapıda
13:20
Suçüstü yakalandılar Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
Suçüstü yakalandılar! Kolay yoldan zengin olma hayali böyle bitti
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
12:39
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:15:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Rusya'da hibrit ve elektrikli otomobil satışları 10 ayda 117 bin 400'e çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android