Rusya'da Leningrad NGS'nin sekizinci ünitesinde temel çukur inşaatı tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'da Leningrad NGS'nin sekizinci ünitesinde temel çukur inşaatı tamamlandı

Rusya\'da Leningrad NGS\'nin sekizinci ünitesinde temel çukur inşaatı tamamlandı

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un nükleer güç santrali (NGS) işletme bölümü Rosenergoatom, Leningrad NGS'nin sekizinci ünitesindeki temel çukur inşaatı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

12.08.2024 12:13
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un nükleer güç santrali (NGS) işletme bölümü Rosenergoatom, Leningrad NGS'nin sekizinci ünitesindeki temel çukur inşaatı çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VVER-1200 tipi reaktörle donatılacak sekizinci ünitedeki temel çukur inşaatının yaklaşık iki ay sürdüğü ve planlanandan 2,5 ay önce tamamlandığı belirtildi.

Ayrıca, çalışmaların Leningrad NGS'nin yeni güç ünitelerinin inşasında genel yüklenici olan Titan-2 şirketinin işçileri tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Concern Titan-2 AŞ'nin Leningrad NGS Tesisleri Program Direktörü Konstantin Khudyakov, temel çukur inşaatında düşük dozajlı beton, kum ve gözenekli betondan oluşan çok katmanlı drenaj sistemi teknolojisinin kullanıldığını belirterek, "Drenaj sistemi, beton hazırlığından önce özel bir membran ile kesildi." ifadesini kullandı.

Leningrad II NGS'nin Ana İnşaat Çalışmaları Müdür Yardımcısı ve Ana İnşaat Çalışmaları Departmanı Başkanı Evgeny Milushkin de tamamlanan çalışmaların, uzmanların temel döşeme güçlendirme işlemlerine başlamasına olanak tanıyacağını ifade ederek, "Çelik takviyeyle güçlendirme, bir tür iskelet oluşturarak temeli son derece güçlü hale getiriyor. Güçlendirme çalışmaları için ek bir program belirlendi. Çalışmalara bu yıl ekimde başlanacak. Böylece ilk önemli işlem olan reaktör binasının temel döşemesinin betonlanmasına hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, çalışmaların bir sonraki aşamasında, ağustos sonuna kadar sürecek yıldırımdan korunma ve su yalıtımı çalışmalarına başlanacak. Daha sonra beton döküm mastarı yerleştirilecek. Sekizinci ünitenin reaktör binası için temel çukur inşaatı çalışmaları da haziranda planlanandan iki hafta önce tamamlanmıştı.

Leningrad NSG, 4 bin 400 megavat elektrik (MWe) kurulu kapasitesiyle Rusya'nın en büyük santrallerinden biri olma özelliği taşıyor. Leningrad NGS, St. Petersburg kenti ve Leningrad bölgesinin elektrik ihtiyacının yüzde 55'inden fazlasını, bir başka deyişle kuzeybatı Rusya'daki elektrik ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayabiliyor.

Her ikisi de 1000 MWe Yüksek Güçlü Kanal-Tipi reaktörlere (RBMK) sahip Leningrad NGS'nin birinci ve ikinci üniteleri, sırasıyla 2018 ve 2020'de kapatılmıştı. Santralin RBMK-1000 reaktöre sahip dört ünitesinden ilk ikisi kapanırken, komşu Leningrad II santralinde yeni VVER-1200 üniteleri devreye alındı.

Leningrad II-1 ve Leningrad II-2 olarak da bilinen beşinci ve altıncı ünitelerin 60 yıllık hizmet ömrü, 2080'lere kadar güç tedarikini güvence altına alıyor. Yedinci ve sekizinci üniteler, birkaç yıl içinde kapatılacak üçüncü ve dördüncü ünitelerin yerini almaya hazırlanıyor.

Martta yedinci ünite için ilk betonun dökülmesi, 20 yıl uzatma olasılığıyla 60 yıl boyunca enerji üretmesi beklenen yeni güç ünitesi inşaatının başlangıcı oldu. Ünitenin temel plakası yaklaşık 5 bin 500 metreküp betondan oluşuyor. Geçen ay Rosatom'dan yapılan açıklamada, reaktör binasındaki çalışmaların planlanandan 2,5 ay erken ilerlediği ve temeli betonlama çalışmalarının tamamlandığı belirtilmişti.

Leningrad II-3 ve Leningrad II-4 olarak da bilinen yedinci ve sekizinci ünitelerin, sırasıyla 2030 ve 2032'de işletmeye alınması planlanıyor.

Kaynak: AA

Rusya, Çevre, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Leningrad NGS'nin sekizinci ünitesinde temel çukur inşaatı tamamlandı - Son Dakika

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