Rusya'da Otomobil Satışlarında Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Rusya'da Otomobil Satışlarında Artış

Rusya'da otomobil satışları 1,6 milyonu aşabilir, ancak artan kredi maliyetleri tüketimi düşürebilir.

05.11.2024 12:16
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Rusya merkezli Avrupalı İşletmeler Birliği'ne (AEB) bağlı Otomobil Üreticileri Komitesi Başkanı Aleksey Kalitsev, ülkede bu yıl yeni otomobil satışlarının tahminleri aşarak 1,6 milyonu geçebileceğini belirterek, "Kısa vadede, artan kredi maliyetleri nedeniyle tüketici faaliyetlerinde ve piyasada düşüş eğilimi artacaktır." ifadelerini kullandı.

AEB'den yapılan yazılı açıklamada, Kalitsev'in Rus otomobil sektörüne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Bu yılın 10 ayına ilişkin yeni otomobil satış rakamlarının, AEB'in tüm yıla ilişkin tahminlerine yakınsadığını ifade eden Kalitsev, "Bu nedenle satışlar 2024'e ilişkin tahminleri aşarak 1,6 milyon adedi aşacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Kalitsev, ülkede artan kredi maliyetlerinin sektörü olumsuz yönde etkilemesinin beklendiğine işaret ederek, "Kısa vadede, artan kredi maliyetleri nedeniyle tüketici faaliyetlerinde ve piyasada düşüş eğilimi artacaktır. Böyle bir durumda, hacimleri artırmak ve daha fazla pazar büyümesini sürdürmek için hükümetten önemli destek gerekecektir." ifadelerini kullandı.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkede yeni otomobil satışları, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artarak 1 milyon 300 bine çıktı.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'da Otomobil Satışlarında Artış - Son Dakika

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