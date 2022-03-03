Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü! Semt pazarlarında güncel fiyat 10 TL - Son Dakika
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Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü! Semt pazarlarında güncel fiyat 10 TL

03.03.2022 17:16

Geçtiğimiz hafta 15 TL'den satılan domates, Rusya'nın ihraç edememesinden dolayı iç pazarda kalınca fiyatı 10 TL'ye kadar indi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan KDV indirimi kararının ardından semt pazarı tezgahlarında domates fiyatları 20 TL'den 15 TL'ye düşmüştü. Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşın ardından Rusya domates ihraç edemeyince domatesin kilo fiyatı semt pazarlarında 10 TL'ye düştü.

Rusya domatesi ihraç edemedi, semt pazarlarında fiyat 10 TL'ye düştü

"HAVALAR ISININCA FİYAT DÜŞER"

Havalar ısındıkça ürünün bollaştığını ve fiyatlarının düştüğünü söyleyen 25 yıllık pazarcı Öztürk Yılmaz, "Mevsim itibari ile havalar ısındığı sürece ve ürün bollaştığı sürece fiyatlar düşüyor ama havalar soğuk gittiğinde de sera ürünleri az çıktığından dolayı fiyatlar yükseliyor. Havalar ısındığı sürece mal bollaşır, fiyat düşer. Mesela salkım domates bugün 10 TL. Biberlerde bir miktar yükseliş var. 15 TL'ye satıyorduk ama 16 TL oldu, 12 TL'ye satılan biberlerimiz de var. Salatalıkta biraz yükseliş var ama o da ürün soğuktan dolayı daha çıkmadığı için. Mart'ın etkisi olsa gerek o da. Havalar ısındıkça onda da düşüş olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

Rusya domatesi ihraç edemedi, semt pazarlarında fiyat 10 TL'ye düştü

"RUSYA İHRACAT YAPAMADI, ÜRÜNLER İÇ PİYASADA KALDI"

Ukrayna krizinden sonra Rusya'nın domatesi ihraç edemediğini ve iç piyasada kalan domatesin fiyatlarının düştüğünü söyleyen Yılmaz, "Rusya - Ukrayna savaşında fiyatlar tezgahlara olumlu yansıdı. Domates ve biber ihracatı durunca iç piyasaya yöneldi. İç piyasada arz-talep ilişkisi ve bolluktan dolayı da fiyatlar düştü. Yoksa salkım domatesi 15-20 TL'den aşağı fiyata alamazdı vatandaşlar. Ukrayna savaşından dolayı domates çekemedi Rusya ve öyle olunca da ürün iç piyasaya yöneldi. Şu anda da sadece domates fiyatlarında bir düşüş var. Vatandaşlarımız semt pazarlarını tercih edebilirler. Sebze ve meyve bakımından en taze ürünler pazarda. Vatandaşların hepsinin bütçesine göre burada mal var" ifadelerini kullandı.

Rusya domatesi ihraç edemedi, semt pazarlarında fiyat 10 TL'ye düştü
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Rusya-Ukrayna savaşı domates ve salatalık fiyatlarını düşürdü- Rusya'ya ihracatı gerçekleşemeyen salkım domates ve dikenli salatalık iç piyasaya... Rusya-Ukrayna savaşı domates ve salatalık fiyatlarını düşürdü- Rusya'ya ihracatı gerçekleşemeyen salkım domates ve dikenli salatalık iç piyasaya... Eskişehir pazarında domates 6 lira Eskişehir pazarında domates 6 lira

Türk Lirası, Domates, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü! Semt pazarlarında güncel fiyat 10 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya domatesi ihraç edemedi, fiyatı düştü! Semt pazarlarında güncel fiyat 10 TL - Son Dakika
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