Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı

14.06.2022 21:11

Rusya, Ukrayna'da başlattığı savaşın 100 gününde çoğunluğu Avrupa Birliği'ne (AB) gönderilmiş bir şekilde fosil yakıt ihracatından 93 milyar euro (100 milyar dolar) kazandı.

Finlandiya merkezli Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezinin (CREA) yaptığı araştırma, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın 100 gününde çoğunluğu Avrupa Birliği'ne (AB) gönderilmiş bir şekilde fosil yakıt ihracatından 93 milyar euro (100 milyar dolar) kazandığını gösterdi.

RUSYA'DAN EN ÇOK FOSİL YAKIT ALAN ÜLKELER

CREA, Avrupa Birliği'nin Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ilk 100 gününde Rusya'nın fosil yakıt ihracatının yüzde 61'ini aldığını gösterdi. Rusya'dan en çok fosil yakıt alan ülkeler 12,6 milyar euro ile Çin, 12,1 milyar euro ile Almanya, 7,8 milyar euro ile İtalya oldu.

FİYATLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 60 ZAMLANDI

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal nedeniyle ülkeler ve şirketlerin Rusya tedariklerinden kaçınmasına rağmen mayıs ayında dahi küresel enerji fiyatlarının artmasıyla Rusya'nın gelirinin yüksek olduğu belirtildi. CREA'nın aktardığına göre Rusya'nın ortalama ihracat fiyatları geçen yıldan yüzde 60 fazla oldu. CREA analisti Lauri Myllyvirta, raporla ilgili, "Avrupa Birliği, Rusya'ya daha sert yaptırımları konuşurken Fransa ithalatını artırarak dünyanın en büyük LNG alıcısı oldu" dedi.

PUTİN OLACAKLARI SÖYLEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Rus petrol ve gazını kullanmayı bırakmasının yıllar alacağını söylemişti. Putin, "Batı'nın enerji kaynaklarımızı reddetmesi önümüzdeki birkaç yıl içinde pek olası değil" demişti. Enerji fiyatlarındaki artış devam ederken Rusya'nın gelirleri de artmaya devam ediyor. Ülkenin bu yıl sonunda enerjiden yaklaşık 285 milyar dolar kazanması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında Rusya, Ukrayna savaşının ilk 100 gününde fosil yakıt satışından '93 milyar euro gelir elde etti': Türkiye en büyük ithalatçılar arasında

Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı - Son Dakika


Son Dakika
20:37 Yeni doğan bebeğini 9 kez bıçaklayarak öldüren anne "pişmanım" dedi, ama hakim gözünün yaşına bakmadan müebbet hapis cezası verdi
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
19:31 Tanju Özcan, CHP'den kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi! Konuyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk yorum geldi
18:56 Benzin istasyonunda vatandaşlar isyan etti: Eskiden 300 liraya 10 kere depoyu dolduruyorduk, şimdi ise 10 litre almıyor
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:14:15. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement