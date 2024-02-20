Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası İzmir Ticaret Odası ile İş Görüşmeleri Yaptı

Ekonomi

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası'ndan İzmir Ticaret Odası'na gelen heyet, İzmirli firmalarla bir araya geldi. Yoğun bir ilgi ile gerçekleşen ikili iş görüşmelerinde 200'e yakın iş bağlantısı kuruldu. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Kazan'ın stratejik konumu ile adeta Avrasya'nın kalbi konumunda olduğuna dikkat çekerek iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükselen bir grafiğe sahip olduğunu belirtti.

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Marat Akhmatov ve Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti Yetkili Temsilci Yardımcısı Albert Yalışev İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret etti. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mahmut Erkoç'un ev sahipliği yaptığı görüşmede, Tataristan ile Türkiye'nin birbirine yakın iki millet olduğu, ülkeler arasında sıkı işbirliği ve dostluk ilişkilerinin mevcut olduğuna değinildi. Tataristan'ın Rusya ve Avrasya pazarına açılan bir kapı olduğunun altını çizen Tatar heyet, 2023 yılı itibariyle Tataristan ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2.5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"İzmir ile Kazan arasında direkt uçuşlar başlasın"

Görüşmede Tataristan ekonomisindeki temel kaynağın petrol ve petrokimya ürünleri olduğu belirtilirken, Rusya'daki petrolün yüzde 90'ının Tataristan bölgesinde işlenerek satıldığı ifade edildi. Tatar heyeti İzmir ile Kazan arasında direkt uçuşların başlamasını arzu ettiklerini, direkt uçuşların ticari ilişkilere büyük katkı sağlayacağına inandıklarını belirtirken, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Erkoç, İzmir Ticaret Odası'nın bu konuda yapılacak girişimleri memnuniyetle destekleyeceğini belirtti.

Görüşmelerin ardından inşaattan tekstile, kozmetikten kimyasal malzemelere kadar çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 13 Tatar firma ile İzmirli firmalar arasında ikili iş görüşmeleri yapıldı.

"İşbirliğimiz ticaret ile sınırlı değil"

Tataristan'ın küresel ölçekte de önemli bir aktör olduğuna, Kazan'ın ise stratejik konumu ile adeta Avrasya'nın kalbi konumunda bulunduğuna dikkat çeken İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi yükselen bir grafiğe sahip ve her iki taraf da ticari ilişkileri geliştirme ve çeşitlendirme hususunda kararlılıkla çaba sarf etmeye devam ediyor. Odamızda gerçekleştirdiğimiz ikili iş görüşmelerine üyelerimizin gösterdiği yoğun ilgi bunu kanıtlar nitelikte. Bunun yanı sıra işbirliğimiz sadece ticaret ile sınırlı değil, enerji, ulaştırma, inşaat ve otomotiv başta olmak üzere birçok alanda sayıları artan Türk yatırımları ile ilişkilerimiz her geçen gün daha da derinleşiyor" dedi. - İZMİR