Rusya Merkez Bankası ülkeden sermaye çıkışı tahminini iki kat artırdı - Son Dakika
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Rusya Merkez Bankası ülkeden sermaye çıkışı tahminini iki kat artırdı

29.04.2022 17:22
Rusya Merkez Bankası ülkeden sermaye çıkışı tahminini iki kat artırdı

Rusya Merkez Bankası, ülkede bu yıl gerçekleşmesi beklenen sermaye çıkışına yönelik tahminini iki kat artırarak 75 milyar dolardan 151 milyar dolara yükseltti.

Rusya Merkez Bankası, ülkede bu yıl gerçekleşmesi beklenen sermaye çıkışına yönelik tahminini iki kat artırarak 75 milyar dolardan 151 milyar dolara yükseltti.

Rusya Merkez Bankası'nın yayımladığı "Orta vadeli tahminler" başlıklı raporda, yıllık enflasyon oranının 2022'de yüzde 18 ila 23 seviyesinde gerçekleşeceği tahminine yer verildi.

Gelecek yıl ise enflasyonun yavaşlayarak yüzde 5 ila 7 bandına düşeceği öngörüsüne yer verilen raporda, ülke ekonomisindeki daralmanın ise bu yıl yüzde 8 ila 10 seviyesinde olacağı kaydedildi.

Raporda, ülkeden bu yıla ilişkin sermaye çıkışıyla ilgili tahmin ise iki kat artırılarak 75 milyar dolardan 151 milyar dolara yükseltildi.

Rusya Merkez Bankası'ndan 11 Nisan'da yapılan açıklamada, ülkede 2021'in ilk çeyreğinde sermaye çıkışının 17,5 milyar dolar iken, rakamın, bu yılın ilk çeyreğinde 64,2 milyar dolara yükseldiği bildirilmişti.

Yaptırımlar nedeniyle onlarca yabancı şirket ve yatırımcı Rusya'dan çekilme veya faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Rusya'da sermaye çıkışı, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 42 artarak 72 milyar dolara yükselmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya Merkez Bankası ülkeden sermaye çıkışı tahminini iki kat artırdı - Son Dakika


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