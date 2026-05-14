Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Geriledi

14.05.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın dış ticaret fazlası, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 11,6 azalarak 30,3 milyar dolara düştü.

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 azalarak 30,3 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi (FTS) verilerine göre, ülkenin dış ticaret hacmi ocak-mart döneminde yıllık bazda yüzde 2,5 artışla 164,1 milyar dolara çıktı.

Söz konusu dönemde, ihracat yıllık bazda önemli oranda değişmeyerek 97,2 milyar dolar seviyesinde kalırken, ithalat yüzde 6,3 artışla 66,9 milyar dolara yükseldi.

Böylece, Rusya'nın dış ticaret fazlası, ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 11,6 düşüşle 30,3 milyar dolara geriledi.

Rusya'nın ihracatında en büyük payı yüzde 52,1 ile mineral ürünler alırken, ithalatında makine, ekipman ve ulaştırma araçlarının payı yüzde 45,9 seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın Asya ülkeleriyle ticaret hacmi yüzde 4,6 artarken, Avrupa ülkeleriyle yüzde 0,8 azaldı.

Rusya'nın dış ticaret fazlası martta ise şubata kıyasla artış kaydederek 13,9 milyar dolara yükseldi.

Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle Rusya'nın dış ticaretinde son yıllarda Avrupa'nın payı azalırken, Asya ülkelerinin payı artıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:26:20. #7.12#
SON DAKİKA: Rusya'nın Dış Ticaret Fazlası Geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.