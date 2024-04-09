Rusya'nın Elemash Şirketi, Dünya Genelindeki Nükleer Güç Santrallerinin Yakıt İhtiyacını Karşılıyor

Rusya'nın nükleer yakıt demetlerinin ana üreticisi konumundaki Elemash, 70 yıldır Rusya başta olmak üzere birçok ülkedeki nükleer güç santralinin (NGS) yakıt ihtiyacını karşılıyor.
Küresel nükleer enerji pazarında önemli bir konuma sahip olan Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, nükleer yakıt pazarının yaklaşık yüzde 17'sini elinde bulunduruyor.
Rosatom'un yakıt şirketi TVEL, dünyanın en büyük nükleer yakıt üreticilerinden biri olarak biliniyor. Rusya'daki tüm NGS'lerin yakıt ihtiyacını tam olarak karşılayan şirket, 14 ülkede 70'ten fazla reaktöre de yakıt tedariki sağlıyor. Diğer bir deyişle, dünyadaki her 6 reaktörden biri TVEL'in ürettiği yakıtla çalışıyor.
TVEL, Batı ve Orta Avrupa, Asya, Uzak Doğu ve Orta Doğu'daki ülkelerde bulunan NGS'lere ve araştırma reaktörlerine yakıt sağlıyor.
Şirket, Elektrostal ve Novosibirsk'teki üretim tesisleriyle yıllık 300'ün üzerinde nükleer yakıt ve malzeme sevkiyatı gerçekleştiriyor. Bu tesisler, başkent Moskova'nın 50 kilometre doğusundaki Elektrostal kentinde bulunan ve Elemash olarak bilinen devasa Mashinostroitelny Zavod (MSZ AŞ) ve Sibirya'daki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisi (NCCP AŞ) olarak biliniyor.
Sibirya'daki tesis, VVER-1200 tipi 3+ nesil reaktörlere sahip Akkuyu NGS için ilk parti nükleer yakıtı da üretmiş, söz konusu yakıt geçen yıl nisan ayında Akkuyu NGS sahasına teslim edilmişti.
TVEL'in yakıt üretim bölümüne bağlı en eski işletme
Ülkenin en büyük sanayi kuruluşlarından Elemash, TVEL'in yakıt üretim bölümüne bağlı en eski işletme olarak öne çıkıyor. Tesisin NGS'lere yönelik nükleer yakıt üretimindeki tecrübesi 70 yılı aşıyor.
Birinci Dünya Savaşı sırasında mühimmat üretimi amacıyla kurulan Elemash, 1954'te nükleer enerji endüstrisine yönelerek NGS'ler için yakıt üretimine başlıyor.
Aynı yıl Elemash, Rusya'nın Obninsk kentindeki dünyanın ilk NGS'si için ilk parti yakıt demetinin üretimini gerçekleştiriyor. NGS'ler için büyük ölçekli yakıt çubuğu üretiminde uzmanlaşan işletme, 1965'te seri üretime, 1982'de ise otomasyon üretime geçiyor. Bu, dünyada bir ilk olarak biliniyor.
Batı Avrupa pazarında 1990'ların ortalarından bu yana talep gören Elemash'ın ürettiği yakıtlar, günümüzde yine Batı Avrupa'daki NGS'lerde bulunan basınçlı su reaktörleri (PWR) ve kaynar su reaktörlerinde (BWR) kullanılıyor.
TVEL'in kurulmasıyla 1996'da çalışmalarını ona bağlı gerçekleştirmeye başlayan işletme, çeşitli reaktörler için yakıt peletleri, yakıt çubukları ve yakıt demetleri üretiminin yanı sıra dünyanın ilk NGS'si ve Rus nükleer buzkıranlarında kullanılan yakıt çubukları ve demetleri için de bileşenler üretiyor.
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