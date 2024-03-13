Rusya'nın güneyindeki petrol rafinerisinde İHA saldırısı nedeniyle üretim durdu

TKDK Adıyaman İrtibat Bürosu Açıldı ve IPARD 3 Tanıtıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Adıyaman irtibat bürosunun açılışı ve IPARD 3 tanıtım programı Adıyaman Valiliği konferans salonunda gerçekleşti. Programa Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. IPARD programının tarımsal üretimi ve işletmelerin Avrupa standartlarına yükseltilmesini hedeflediği belirtildi.