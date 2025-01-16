Rusya'nın Limanlarındaki Kargo Hacmi D düştü

Ekonomi

Rusya'daki limanlarda kargo hacmi 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,3 azalarak 886,3 milyon tona geriledi.

Rusya merkezli Ticari Limanlar Birliğinden yapılan açıklamada, ülkedeki limanlarda geçen yıl gerçekleşen kargo işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, geçen yıl limanlarda işlem yapılan kuru yük miktarı, 2023'e göre yüzde 1,9 azalarak 441,1 milyon tona, dökme yük miktarı da yüzde 2,6 azalarak 445,2 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rus limanlarının toplam kargo hacmi yüzde 2,3 azalarak 886,3 milyon tona geriledi.

Rusya, yaptırımlar nedeniyle boru hatlarıyla gerçekleştirdiği enerji ihracatında deniz taşımacılığını daha fazla kullanmak istiyor.