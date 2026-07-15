Rusya'nın Tahıl İhracatı Yüzde 69 Arttı

Rusya'nın tahıl ve tahıl ürünleri ihracatının, 2026 başından 10 Temmuz'a kadar geçen dönemde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 69 artarak 36,1 milyon tonu geçtiği bildirildi.

Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisinden (Rosselhoznadzor) yapılan açıklamada, ülkenin tahıl ihracatının tüm ürün gruplarında arttığı ifade edildi.

Tahıl ihracatının yüzde 79 artışla 27,6 milyon tona, yem, karma yem ve bileşenleri ihracatının yüzde 27 yükselişle 3,7 milyon tona, yağlı tohum ihracatının yüzde 58 artışla yaklaşık 2,4 milyon tona ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, baklagil ihracatının da aynı dönemde yüzde 81 artarak yaklaşık 1,8 milyon tona çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın 10 Temmuz itibarıyla tahıl ve işlenmiş tahıl ürünleri ihracatının 2025'in aynı dönemine göre yüzde 69 artışla 36,1 milyon tonu geçtiği belirtilirken, ülke bazında tahıl sevkiyatında Türkiye, Mısır, Çin, İran ve Kazakistan'ın ön plana çıktığı aktarıldı.

Rusya, buğday başta olmak üzere tahıl ve tarım ürünleri ihracatında dünyanın önde gelen ihracatçıları arasında yer alıyor.