Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek - Son Dakika
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Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek

10.03.2022 21:29
Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söyledi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'nın rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söyledi.

Siluanov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın dış borcunu ödemesiyle ilgili sürecin, yaptırımlar nedeniyle dondurulan rezervleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Dış borçlarını dövizle ödeyebileceklerini belirten Siluanov, "Dış borcun öncelikle dövizle ödenmesine yönelik talimat vereceğiz. Ancak bu sadece eğer rezervlerimize tekrar erişebilirsek gerçekleşir." dedi.

Siluanov, Rusya'nın rezervlerine erişememesi halinde ise rubleyle ödeme yapacaklarına işaret ederek, "Eğer dondurulan rezervlerimize erişimimiz tekrar sağlanmazsa dış borcumuzu rubleyle öderiz. Her koşulda borçlarımızı ödemeye niyetliyiz." diye konuştu.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

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Anton Siluanov, Maliye Bakanı, Moskova, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya rezervlerini kullanamazsa dış borcunu rubleyle ödeyecek - Son Dakika


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