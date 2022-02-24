Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu - Son Dakika
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Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu

24.02.2022 09:00
Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu

Sabah saatlerinde Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Donbas'a ilerlerken bölgede top ve füze ateşi sesleri duyulmaya başlandı. Yaşanan kriz sonrası dünya borsaları geriledi. Altın, dolar ve petrol fiyatlarında ciddi artış yaşandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurması sonrası dünya borsaları geriledi. ABD tahvil getirileri düşerken, dolar, altın ve petrol fiyatları keskin şekilde yükseldi.

MSCI ENDEKSİ YÜZDE 3'ÜN ÜZERİNDE GERİLEDİ

Putin Ukrayna'nın askeri birliklerine silahları bırakma ve geri dönme çağrısında bulundu ve kan dökülürse bunun sorumlusunun "Ukrayna rejimi" olduğunu söyledi. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

ABD'NİN HAZİNE TAHVİLLERİ, CİDDİ ORANDA GERİLEDİ

Jeopolitik gerilimler ABD'nin Hazine tahvillerinin getirilerinin düşmesine yol açtı. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi dün kapandığı yüzde 1.977 seviyesinden keskin bir düşüşle yüzde 1.9165 seviyesine geriledi daha sonra yüzde 1.865'e kadar düştü. ABD'nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi ise dün kapandığı yüzde 1.6 seviyesinden yüzde 1.5358 seviyesine geriledi.

BORSA İŞLEMLERİ DURDURULDU

Rus borsasındaki ve rublesindeki değer kayıpları nedeniyle tüm piyasalarda işlemler durduruldu. Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm piyasalardaki işlemlerin bir sonraki uyarıya kadar durdurulduğu belirtildi. Moskova Borsası, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yüzde 11 değer kaybetmişti.

Dolar/ruble paritesi de yüzde 7'ye yakın artışla 87 seviyesine kadar yükselmişti. Asya borsaları ise güne yüzde 2-3 oranında düşüşle başladı. Bölgede gerilimin artması nedeniyle piyasalarda düşüşler yaşanıyor.

BBC'nin Asya'daki muhabiri Mariko Oi, yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri varlıklara kaçtığını söyledi. Altın fiyatları son bir yılın en yüksek seviyesindeyken, ABD doları ve Japon yeni de güçleniyor.

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SON DAKİKA: Rusya - Ukrayna krizinde dünya borsaları geriledi! Dolar, altın ve petrol fiyatları uçtu - Son Dakika
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