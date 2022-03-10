Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı yolcu ve yük taşımacılığına sigorta teminatı sağlandı - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı yolcu ve yük taşımacılığına sigorta teminatı sağlandı

10.03.2022 13:47
Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı yolcu ve yük taşımacılığına sigorta teminatı sağlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumu nedeniyle bu ülkelerle Türkiye arasında yük ve yolcu taşıması yapan sivil deniz ve hava araçlarının sigorta teminatı sorunlarının 2022 yıl sonuna kadar Özel Riskler Yönetim...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (SEDDK) Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş durumu nedeniyle bu ülkelerle Türkiye arasında yük ve yolcu taşıması yapan sivil deniz ve hava araçlarının sigorta teminatı sorunlarının 2022 yıl sonuna kadar Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) kapsamında yönetilmesine karar verildiği bildirildi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş durumu nedeniyle bu ülkelerle Türkiye arasında yük ve yolcu taşıması yapan sivil deniz ve hava araçlarının sigorta teminatı bulmasında sorun yaşandığı anımsatılarak, bu durumun bu ülkelerle olan ticari ve ekonomik ilişkileri olumsuz şekilde etkileyebildiği belirtildi.

Açıklamada, bahse konu sorunun giderilmesi için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 33/A maddesi ile kurulan Özel Riskler Yönetim Merkezi (ÖRYM) tarafından teminat sağlanabileceği değerlendirildiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda SEDDK'nin teklifi sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, sivil deniz ve hava araçlarıyla Ukrayna veya Rusya Federasyonu ile yapılacak seferlerde taşınan yolcularda ve mürettebatta (çalışanlarda), yüklerde ve bu araçların kendilerinde meydana gelebilecek bedeni ve maddi zararlar ile bu araçların sorumluluğuna ilişkin olarak savaş hali ve benzeri nedenlerle sigorta teminatı bulunamaması durumunda, bunlara ilişkin risklerin 2022 yıl sonuna kadar ÖRYM kapsamında yönetilmesine karar verilmiştir. Bu çerçevede ilk poliçeler, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ithal edilen ürünler kapsamında düzenlenmiştir. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Özel Riskler Yönetim Merkezi ile birlikte süreci yakından takip etmekte ve sigortacılık alanında ihtiyaç duyulan teminatın sağlanması konusunda gerekli adımları hızla atmaktadır."

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Ukrayna, Sigorta, Savaş, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı yolcu ve yük taşımacılığına sigorta teminatı sağlandı - Son Dakika


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