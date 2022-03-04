Rusya-Ukrayna savaşı narenciye ihracatçılarını alternatif pazar arayışına yöneltti - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının Türkiye'nin narenciye dış satımını olumsuz etkilemesiyle ihracatçılar ürünlerini alternatif pazarlara ulaştırmak için çalışmalara başladı.

Türkiye'nin narenciye ihracatı gerçekleştirildiği 2 önemli ülke Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş, sektörü yeni pazar arayışlarına yöneltti.

Savaş nedeniyle bu 2 ülkeye dış satımın sekteye uğramasıyla ihracatçılar da ürün yelpazesini dünyanın farklı bölgelerine ulaştırmak için çalışma başlattı.

İhracatçılar, hem farklı ülkelerde yeni tedarikçilerle görüşüyor hem de ellerindeki diğer pazarlara daha fazla ürün göndermeyi hedefliyor.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Rusya ve Ukrayna'nın Türk narenciyesinin en önemli pazarlarını oluşturduğunu söyledi.

Geçen yıl yapılan ihracatın yaklaşık yüzde 50'sinin bu 2 ülkeye gerçekleştirildiğini belirten Kaçmaz, Rusya ve Ukrayna'nın tüketim alışkanlıklarını bildiklerini dile getirdi.

İki ülke arasındaki savaşın bir an önce bitmesini temenni eden Kaçmaz, "Zaman zaman ihracatta yaşadığımız krizler bizi yeni pazar arayışlarına itiyor. Daha önceki krizlerde 'Bu krizi nasıl fırsata çeviririz?' diye birtakım çalışmalarımız olmuştu." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yeni pazar arayışında olduklarına dikkati çeken Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Çalışmalarımızı hızlandırdık, 'Alternatif pazarlarımız nereler olabilir?' diye çalışma içerisindeyiz. Arzumuz, 2 ülke arasındaki savaşın sona ermesi. Normal seyreden, normal ihracat ve ticaretin devam etmesini istiyoruz. İhracatımızı daha da artırmak ana hedefimiz. Ukrayna'ya olan ihracatımız savaş nedeniyle kesintiye uğradı. İki ülkenin para birimindeki değer kaybı sektörümüze yansıdı. İnşallah bu savaş biter. Gönderdiğimiz ürünlerde yolda kalanlar var, geri dönenler var. Bu durum karşısında sektör temsilcileriyle hemen toplantı yaptık."

"Yeni pazar arayışlarını sürdüreceğiz"

Kaçmaz, bu sürecin tedbirlerini alacaklarını, üretici ve ihracatçıların zarar görmemesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını vurguladı.

İlgili bakanlıklarla diyalog halinde olduklarını bildiren Kaçmaz, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız çalışmalarını yürütüyor. Biz sektör olarak çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde bu tabloyu netleştireceğiz. Turunçgil ihracatının sezon sonundayız artık. Bu durum sezon başlangıcında veya ortasında olsaydı daha fazla zarar olacaktı. Yeni pazar arayışlarını sürdüreceğiz, pazar çalışmalarımızı hızlandıracağız. Tarafların barışmasını istiyoruz. Türkiye olarak bu rolü üstlendiğimizi görüyoruz. Hükümetimiz bu yönde çalışma yapıyor. Yeni yılda turunçgil ihracatı bir önceki yıla göre artışla başladı. Şubat ayında da bu artış devam etti. Bundan sonra nasıl olur şu an netleştiremiyoruz."

"Üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın zarar görmesini istemiyoruz"

Bu süreçte bazı uluslararası tedarikçilerle iletişim halinde olduklarını söyleyen Kaçmaz, şunları kaydetti:

"En kısa süre içerisinde yeni pazarlara ürünlerimizi göndereceğiz. Bu süreçten üreticilerimizin ve ihracatçılarımızın zarar görmesini istemiyoruz. Bu yıl sonunda yapacağımız Uluslararası Turunçgil Kongresi'yle de yeni pazarlarla etkileşimimiz pekişecek. Ayrıca yurt dışında yapılacak gıda fuarlarını da ihmal etmeyeceğiz. Bu fuarlarda ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtıp yeni pazarların kapısını aralayacağız. Özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yakın coğrafyamızdaki diğer ülkelerle de görüşüp ihracatımızı buna göre planlayacağız."

Kaçmaz, bazı ülkelerle olan zirai karantina anlaşmalarının sona ermesiyle ihracatta olumlu gelişmeler yaşanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.