Araç sahiplerine güzel haber! Benzine bu gece yarısından itibaren 75 kuruş indirim yapılması bekleniyor - Son Dakika
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Araç sahiplerine güzel haber! Benzine bu gece yarısından itibaren 75 kuruş indirim yapılması bekleniyor

18.11.2022 09:52

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle sık sık değişkenlik gösteriyor. Benzine bu gece yarısından itibaren 75 kuruş indirim gelmesi beklenirken, indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,18 liraya kadar inecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE BU GECEDEN İTİBAREN İNDİRİM GELİYOR

19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 21,18 LİRADAN SATILACAK

Gelecek indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 21,18 liraya kadar düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine güzel haber! Benzine bu gece yarısından itibaren 75 kuruş indirim yapılması bekleniyor - Son Dakika


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