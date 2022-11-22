Araç sahiplerini gülümsetecek haber! Benzine 1 liradan fazla indirim geliyor - Son Dakika
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Araç sahiplerini gülümsetecek haber! Benzine 1 liradan fazla indirim geliyor

22.11.2022 09:19

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,16 lira indirim geliyor. Benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş ve 19 Kasım Cumartesi günü de 75 kuruş indirim yapılmıştı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNE BU GECE İNDİRİM GELİYOR

23 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 TL indirim bekleniyor.

LİTRESİ 20,03 LİRADAN SATILACAK

İndirimle birlikte İstanbul'da benzinin litresi 20,03 liradan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Ethem Çetim : Garibin yakıtı yegane dostu LPG de indirim bekliyoruz. Her şey düşüyor. petrolün suyunun suyu olan lpg de indirim yok :( Cevap Yaz 12 4 Yayından Kaldır
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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerini gülümsetecek haber! Benzine 1 liradan fazla indirim geliyor - Son Dakika


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