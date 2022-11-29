Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler! Motorine bu gece de 58 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler! Motorine bu gece de 58 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor

29.11.2022 09:10

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün pompaya yansıyan 82 kuruşluk indirimin ardından motorine bu gece yarısından itibaren 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR

Motorinde 82 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken, 30 Kasım Çarşamba gününden geçerli olmak üzere 58 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

İSTANBUL'DA 22,5 LİRAYA DÜŞECEK

Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 22,5 liraya düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler! Motorine bu gece de 58 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika


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