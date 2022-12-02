Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor

02.12.2022 09:27

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmesi beklenirken, zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 66 kuruşa çıkacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

Son dönemde art arda gelen indirim haberlerinin ardından bu kez araç sahiplerinin keyfini kaçıracak okkalı bir zam yolda. 3 Aralık Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam geliyor. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İSTANBUL'DA LİTRE FİYATI 23 LİRA 66 KURUŞA YÜKSELECEK

Bu gece yarısından itibaren tabelaya yansıyacak zamla birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 23 lira 66 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 80 kuruşa yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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