Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bu gece 1,10 lira zam geliyor - Son Dakika
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Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bu gece 1,10 lira zam geliyor

04.10.2022 09:28

OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceği haberleri nedeniyle petrol fiyatları yükselişe geçti. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,10 lira zam gelmesi bekleniyor.

Çarşamba günü OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik beklentiler ve Rusya - Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş zam yapılacağı açıklanırken motorin grubuna 1,10 TL zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 lira olarak değerleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar Brent petrolün varil fiyatı 87,25 dolar

Opec, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bu gece 1,10 lira zam geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bu gece 1,10 lira zam geliyor - Son Dakika
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