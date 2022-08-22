Araç sahiplerine kötü haber! Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak - Son Dakika
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Araç sahiplerine kötü haber! Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak

22.08.2022 09:01

Benzinin litre fiyatı için pazartesi gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam yapılacağı öğrenildi. Motorinde ise değişiklik olmayacak. Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 21,14, Ankara'da 21,27, İzmir'de 21,26 liraya yükselecek.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

Benzin grubuna 23 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmesi beklenirken motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İSTANBUL'DA BENZİN 25,84 LİRADAN SATILACAK

Zammın uygulanmasının ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da İstanbul'da 21,14 TL'ye, Ankara'da 21,27 TL'ye, İzmir'de 21,26 TL'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Araç sahiplerine kötü haber! Gelecek zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak - Son Dakika
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