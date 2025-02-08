Rusya ve UAEA'dan Nükleer Güvenlik Toplantısı

Ekonomi

Rusya ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki bakanlıklar arası istişarelerin yeni bir turu daha Moskova'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, heyetler Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ve UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi başkanlığında oluşturuldu.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev'in başkanlık ettiği Rus heyetinde, Rostechnadzor Başkanı Aleksandr Trembitskiy, Viyana'daki Uluslararası Örgütler nezdinde Rusya Federasyonu Daimi Temsilcisi Mihail Ulyanov, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birlikleri ile Rusya Federal Ulusal Muhafız Birlikleri Servisi temsilcileri yer aldı.

Taraflar, görüşmelerde açık ve samimi bir diyalog yürütürken özellikle Zaporijya Nükleer Güç Santrali (NGS) ve diğer Rus nükleer santrallerinin güvenliği ve emniyetini ön planda tuttu.

Aleksey Likhachev, mevcut duruma ilişkin bir değerlendirme sundu. Rusya'nın, Zaporijya NGS'nin güvenli işletimini sağlamak ve sürekli olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına maruz kalan santralin bulunduğu Energodar kentindeki yaşam koşullarını iyileştirmek için yürüttüğü çabalara vurgu yaptı. Rosatom Genel Müdürü, UAEA ile santral sahasında yürütülen ortak çalışmanın önemine dikkati çekti.

Rafael Grossi, UAEA Sekreterliği'nin Zaporijya NGS'deki çalışmaları organize etme yaklaşımı hakkında bilgi verdi ve kısa süre önce Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Taraflar, UAEA uzmanlarının Zaporijya NGS'de düzenli rotasyonlarına yönelik konuları ele aldı.

Ayrıca, Rusya ile UAEA arasında karşılıklı ilgi alanına giren diğer iş birliği konuları da görüşüldü.

Taraflar, düzenli temaslarını sürdürme konusundaki taahhütlerini bir kez daha teyit etti.