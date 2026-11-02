Rüzgar YEKA yarışmalarında 7 projeye 29 şirketten 73 teklif geldi - Son Dakika
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Rüzgar YEKA yarışmalarında 7 projeye 29 şirketten 73 teklif geldi

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Rüzgar YEKA yarışmalarında 7 projeye 29 şirketten 73 teklif geldi
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YEKA RES-2026 kapsamında toplam bin 500 megavat kapasiteli 7 rüzgar projesi için 29 şirketten 73 teklif toplandı. Sivas, Balıkesir, Manisa ve Kütahya'daki yarışmalarda en iyi teklif sahipleri belirlenerek tutanaklar imzalandı.

Toplamda bin 500 megawatt elektrik (MWe) bağlantı kapasitesi için yapılan YEKA Rüzgar Enerji Santrali (RES)-2026 Yarışmaları 29 şirketten 73 teklif alındı; 7 projede en iyi teklif sahipleri belli oldu.

'Rüzgar Enerjisine Dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ve Bağlantı Kapasitelerinin Tahsisine İlişkin Yarışma İlanı' kapsamında duyurulan YEKA RES-2026 Yarışmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda başladı. Yarışmalar sırasıyla; R26- Sivas RES, R26-Balıkesir-1 RES, R26-Balıkesir-2 RES, R26-Balıkesir-3 RES, R26-Balıkesir-4 RES, R6- Manisa RES ve R26 Kütahya RES projeleri için gerçekleştirildi. Yarışmalarda toplam bin 500 megavat kapasiteli 7 yarışma için 29 şirketten toplam 73 teklif alındı.

İlk olarak 320 megavat elektrik (MWe) bağlantı kapasiteli Sivas RES için yapılan yarışma 4 turda tamamlandı. Yarışmada kilovatsaat başına 3,62 euro/cent elektrik birim fiyatı üzerinden teklif veren Metgün Enerji Yatırımları Anonim Şirketi, megawatt (MW) başına 30 bin euro katkı payı ile en iyi teklifi sunarak yarışmayı kazandı.

Balıkesir-1 RES için düzenlenen yarışma ise 9 turda tamamlandı. 140 MWe kapasiteli yarışmada 9'uncu turda kilovatsaat başına 3,53 euro/cent elektrik birim fiyatı ve 42 bin euro katkı payı ile Poyraz Yenilenebilir Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Katkı payı olmaksızın sonuçlandı

Üçüncü olarak 235 MWe bağlantı kapasiteli Balıkesir-2 RES yarışmasında, 3'üncü turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ile MW başına katkı payı olmadan Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Sonraki sırada yapılan 170 MWe bağlantı kapasiteli Balıkesir-3 RES yarışmasında, 4'üncü turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 20 bin euro katkı payı ile FE Girişim Enerji Üretimi İnşaat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi sundu.

Rekabet kızıştı, yarışma 32 turda sonuçlandı

YEKA RES-2026 Yarışmaları kapsamında, 140 MWe bağlantı kapasiteli Balıkesir-4 RES yarışmasında, 32'inci turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 154 bin euro katkı payı ile FE Girişim Enerji Üretimi İnşaat ve Dış Ticaret Anonim Şirketi en iyi teklifi vermesiyle yarışma sonuçlandı. Rekabetin yüksek olduğu ihalede, açık eksiltmenin ardından diğer katılımcılar çekilirken, tutanaklar imzalanarak tamamlandı.

235 MWe bağlantı kapasiteli Manisa RES yarışmasında ise 4'üncü turda kilovatsaat başına 3,60 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 16 bin bin euro veren Egesa Elektrik İnşaat Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Son olarak, 260 MWe bağlantı kapasiteli Kütahya RES yarışmasında, 17'nci turda kilovatsaat başına 3,50 euro/cent elektrik birim fiyatı ve MW başına 72 bin euro katkı payı ile Ecogreen Elektrik Enerji Üretim Anonim Şirketi en iyi teklifi verdi.

Yarışmalar, tutanakların imzalanmasının ardından Bakanlık onayıyla sonuçlandırmak üzere tamamlandı.

Kaynak: İHA
BalıkesirKütahyaEkonomiGüncelManisaSivasSon Dakika

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