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Rüzgarda gelecek yıl 1500 megavat kurulu güç devreye girecek - Son Dakika

Rüzgarda gelecek yıl 1500 megavat kurulu güç devreye girecek

15.12.2021 10:39

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı yaklaşık 2 yılda devreye alınan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 3 bin megavat civarında olduğunu, inşa halinde bulunan 1500 megavat kapasiteli rüzgar kurulu gücünün de gelecek yıl...

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Ebru Arıcı, yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı yaklaşık 2 yılda devreye alınan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 3 bin megavat civarında olduğunu, inşa halinde bulunan 1500 megavat kapasiteli rüzgar kurulu gücünün de gelecek yıl devreye alınacağını bildirdi.

Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izin aşamasında bulunan rüzgar enerjisi projelerinin kapasitesinin 1400 megavat olduğunu ifade etti.

Rüzgar enerjisinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı projelerinin 11'inin ön lisans aldığını ve izin işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Arıcı, 2020'den bu yana devreye alınan rüzgar enerjisi kurulu gücünün 2 bin 988 megavat olduğunu ve bunun 1747 megavatının bu yıl devreye alındığını söyledi.

Arıcı, salgın dolayısıyla saha çalışmaları ve tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandığını belirterek şöyle devam etti:

"Salgın boyunca zorluklar yaşandı ancak rüzgar enerjisi sektörü Türkiye'de salgın döneminde kesinlikle duraksamadı. Tedarik zincirinde ilk etapta bir sıkıntı yaşandı ancak bunu çok hızlı bir şekilde telafi yoluna gitti üreticilerimiz. Sahada büyük işler yapılıyor. Yazın sıcağında ya da kışın dondurucu soğuğunda yapılıyor. Burada da bir grup aksamalar oldu. Hem yatırımcımızın iştahı hem güçlü rüzgar ekosistemimiz bunun da üstesinden gelmeyi başardı. İnşa halinde bulunan 1500 megavat kapasiteli rüzgar kurulu gücü gelecek yıl devreye alınacak."

"Rüzgar enerjisi sektöründe ihracat 6 kıtada 45 ülkeye ulaştı"

Arıcı, Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) kapsamında Van'ın Gevaş ilçesindeki santrale canlı bağlanılmasının planlandığını dile getirerek, "TÜREB'deki 62 paydaşımızla beraber oturumlarımız canlı olacak. Aynı zamanda rüzgar enerjisinde ulaşılan 10 gigavatın kutlaması da olacak. Türkiye'de rüzgar enerjisi hikayesi batıdan başladı ama 10 gigavata ulaştığımızda hikayenin geldiği nokta Van'ın Gevaş ilçesi oldu. TÜREK'te canlı yayınla oraya bağlanıp türbinimizin açılışını yapacağız." diye konuştu.

Arıcı, Türkiye'nin rüzgar ekosisteminin gelişmiş olduğunu ve ihracatın 6 kıtada 45 ülkeye ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Rüzgar sektöründe yatırım ayağında güçlüyüz. Bu hikayeye erken başlamanın sonuçlarını alıyoruz. Dünya çok yeni konuşurken bu meseleleri, biz 1998'den bu yana epey yol aldık. Bu da sektöre olumlu yansıyor. Bu yolculuğu yaparken, politikalarımız gereği bir taraftan da bunları yerlileştirdik. Çok güçlü bir rüzgar sanayisi oluşturduk. Yatırımlarımız kadar, ihracat gücümüzün de devam etmesi bizim için çok önemli."

Rüzgarda gelecek yıl 1500 megavat kurulu güç devreye girecek
Rüzgarda gelecek yıl 1500 megavat kurulu güç devreye girecek
Rüzgarda gelecek yıl 1500 megavat kurulu güç devreye girecek
Rüzgarda gelecek yıl 1500 megavat kurulu güç devreye girecek

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Lisans, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Rüzgarda gelecek yıl 1500 megavat kurulu güç devreye girecek - Son Dakika Ekonomi


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