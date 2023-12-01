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S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi - Son Dakika

S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'deki politika düzenlemeleri ve ekonomik iyileşme nedeniyle kredi görünümünü revize etti. S&P, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi.

01.12.2023 - 01:37,
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Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

S&P, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. Kuruluştan yapılan açıklamada, politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma yönünde ilerleme kaydederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği vurgulandı.

CARİ AÇIKTA KADEMELİ DARALMA BEKLENTİSİ

TCMB'nin hazirandan bu yana yaptığı faiz artışlarına işaret edilen açıklamada, ülkenin ikiz açıklarının da azaldığı vurgulandı. Açıklamada, 2023 yılı bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,3'ü olarak hedeflenen orandan daha düşük olmasının beklendiği, ithalatın keskin şekilde azalmasıyla cari açığın da kademeli daralacağının öngörüldüğü bildirildi.

KREDİ NOTU DA YÜKSELEBİLİR

Türkiye'nin kredi notunun "B" olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün "durağan"dan "pozitif"e çevrildiği kaydedilen açıklamada, ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceği belirtildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YENİDEN DENGELENDİ

Türkiye'nin yeni ekonomi ekibinin kredi koşullarını daha da sıkılaştırmasının, ekonominin doğrudan bir resesyondan kaçınmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, son verilerin, üçüncü çeyreğin başından bu yana tüketimin zayıflamasıyla Türkiye ekonomisinin hem yavaşladığını hem de yeniden dengelendiğini doğruladığı kaydedildi. Açıklamada, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,7, 2024'te de yüzde 2,4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Öte yandan açıklamada, Türkiye için bir sonraki planlı değerlendirmenin 2024'te gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, TCMB, Uluslararası, Finans, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: S&P Türkiye'nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi - Son Dakika
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