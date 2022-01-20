Saanen keçisi projesi başarıyla devam ediyor

Denizli Çameli Belediyesi'nin 'Saanen Keçisi' projesi, 1. yılında devam ediyor. Proje kapsamında yeni yılın ilk çalışmasında onlarca yetiştiriciye keçileri teslim edildi.

Tarım ve hayvancılık alanında üreticiyi desteklemek adına sosyal belediyecilik anlayışıyla projeler üreten Çameli Belediyesinin Hayvancılık Sektöründe Üreticilere Saanen Keçileri Projesi hız kesmeden sürdürüyor. Üreticiyi destekleme projelerinde ekonomi, sürdürülebilirlik ve verimlilik esasları ile yola çıktıklarını; bilimsel verilerle çalışmalarına yön verdiklerine dikkat çeken Başkan Arslan "Üreticimizin daha fazla kazanması ve sürüsüyle kimseye muhtaç olmadan ekonomiye katkı sağlayabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi

"Yeni doğumlarla bereketlenmeye devam ediyor"

Yüksek verimli olan Saanen keçi ırkını geliştirmek ve yaygınlaştırmak adına projelerle destek vermeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Arslan, "Saanen keçi desteklemesiyle Çameli'nde çiftçilerimizin memnuniyeti ile sürülerdeki doğumların artarak devam ettiği görülmektedir. Bu desteklemelerde de kadın üreticilerimize öncelik veriyoruz. Aldığımız geri dönüşler de gösteriyor ki bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz. Yeni doğumlarla her iki keçiden birini başka üreticiye dağıttığımız Saanen keçileri, üreticilerimize hayırlı olsun, kazançlarının bereketini attırsın" diye konuştu. - DENİZLİ