Saatçi esnafı bu sene beklediğini bulamadı - Son Dakika
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Saatçi esnafı bu sene beklediğini bulamadı

22.07.2022 09:53
Saatçi esnafı bu sene beklediğini bulamadı

Saatçi esnafının büyük umutlarla beklediği düğün sezonu ve gurbetçiler hakkında konuşan Serdar Uysal, "Bu sene işler beklediğimiz gibi değil" dedi.

Saatçi esnafının büyük umutlarla beklediği düğün sezonu ve gurbetçiler hakkında konuşan Serdar Uysal, "Bu sene işler beklediğimiz gibi değil" dedi.

Özel günlerin ve düğünlerin vazgeçilmez hediyelerinden birisi olan saatler, bu sene beklenen talebi görmüyor. Normal şartlarda düğün sezonunda gurbetçilerin de gelmesiyle birlikte yoğunluk yaşayan saatçi esnafı, bu yıl tatmin edici düzeyde iş yapamadığını belirtti. Düğün alışverişi yapanların geçtiğimiz yıllarda kaliteye ve güzelliğe önem verirken bu yıl ekonomik saatlere yönelmesiyle kar oranı düşerken, gurbetçiler de beklenen talebi sağlamadı.

"Müşteriler bu sene ekonomik saatlere ilgi gösteriyor"

Artan maliyetlerle birlikte saat fiyatlarındaki yükselişin hem düğün yapacak vatandaşları hem de gurbetçileri olumsuz yönde etkilediğini belirten Eskişehirli saatçi Serdar Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene işler beklediğimiz gibi değil. Talepler ve satışlar istediğimiz gibi ilerlemiyor. Toptancılarda fiyatlar yüksek ve esnaf arasında rekabet fazla. Durum böyle olunca da esnaf değil toptancı kazanmış oluyor. Büyük umutlarla beklediğimiz düğün sezonu da beklentilerimizi tatmin etmedi. Ramazan Bayramı'nın ardından düğün alışverişleri hızlandı ama geçtiğimiz yıllarda olan satışlar bu sene yok. Düğün yapacak kişiler eskiden kaliteli ve güzel modellere yönelirdi fakat bu sene ekonomik saatlere ilgi gösteriyorlar. Gurbetçiler de beklentimizi karşılamadı. Normalde gurbetçi müşterilerimiz yoğun şekilde alışveriş yaparlardı. Fakat bu sene artan fiyatlar gurbetçileri bile uzaklaştırdı. Satış yapabilmek için biz de kar miktarımızı düşürerek fiyat veriyoruz." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Saat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saatçi esnafı bu sene beklediğini bulamadı - Son Dakika

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