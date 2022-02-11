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Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı - Son Dakika

Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı

11.02.2022 12:38
Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı

Özel günlerin sık tercih edilen hediyesi saatlere Sevgililer Günü öncesi talep artınca esnafta hareketliliği başlattı.

Özel günlerin sık tercih edilen hediyesi saatlere Sevgililer Günü öncesi talep artınca esnafta hareketliliği başlattı.

14 Şubat Dünya Sevgililer Günü'ne sayılı gün kala saat satışı yapan işyerlerinde talepler oluşmaya başladı. Sevgililerine ve eşlerine hediye olarak kol saati tercih eden birçok kişi, saatçi esnafının yüzünü güldürdü. Eskişehir'de saatçilik yapan Emre Yaş, Sevgililer Günü için taleplerin oluşmaya başladığını belirtti. Günün yaklaşmasıyla daha da yoğunluk olmasını beklediklerini söyleyen Yaş, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl yoğunluğun hafta sonu ve Sevgililer Günü gündüz saatlerinde olmasını bekliyoruz"

"Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla işlerimizde hareketlilik başladı. Kol saatleri her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftlerin ilk tercihlerinden birisi oluyor. Asıl yoğunluğun hafta sonu ve Sevgililer Günü gündüz saatlerinde olmasını bekliyoruz. Hem kadınlar için hem de erkekler için kol saati modellerini inceleyen ve fiyat araştırması yapan birçok kişi dükkanımıza gelmeye başladı. Hediyelik olarak genelde analog saatleri tercih ediyorlar. Bu sene orta düzey kaliteli saatlerin fiyatları yaklaşık 400 ile 500 lira arasında değişiyor. Herkes bütçesine göre ve beğendiği modele göre tercih ediyor" - ESKİŞEHİR

Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı
Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı
Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı

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Sevgililer Günü, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Saatçilerde Sevgililer Günü hareketliliği başladı - Son Dakika
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