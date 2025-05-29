Sabancı Holding\'ten 1 dolara şirket satışı

Türkiye'nin en büyük şirketlerinden Sabancı Holding, Hollanda'da gerçekleştirdiği işte istenilen başarı yakalanamayınca şirketi temsili fiyata sattı. Sabancı Holding, Hollanda'da ortaklı bulunan siber güvenlik şirketi Radiflow'un yüzde 69.84'ünü temsil eden paylarını 1 dolar bedelle mevcut ortağına devretti.

2.9 MİLYON DOLARLIK ALACAKTAN FERAGAT EDİLDİ

Ayrıca DxBV tarafından şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla şirkete sağlanmış olan yaklaşık 2.9 milyon dolar tutarındaki alacaktan da feragat edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada zararın yaklaşık 5 milyon dolar düzeyinde olduğu belirtildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin stratejik öncelikleri doğrultusunda, ana işlerimizin büyütülmesi ve yeni büyüme platformlarına yönelik yatırım odağımızın güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen organizasyonel gözden geçirme neticesinde, Şirketimizin Hollanda'da mukim bağlı ortaklığı Dx Technology Services and Investment BV (DxBV)'nin sermayesine iştirak ettiği Radiflow Ltd.'nin faaliyetlerinden beklenen faydanın sağlanamaması ve anılan firmanın finansal durumunun ortaya çıkarabileceği muhtemel olumsuz etkileri önlemek amacıyla;

Şirketimiz açısından ilişkili taraf teşkil etmeyen söz konusu şirketteki mevcut diğer ortak ile akdedilen pay satış sözleşmesi çerçevesinde, Radiflow Ltd. sermayesinin yüzde 69,84'ünü temsil eden payların 1 USD bedelle ilgili mevcut ortağa devredilmesine ve anlaşma kapsamında DxBV tarafından, anılan şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi ve/veya sermayeye dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili şirkete sağlanmış bulunan yaklaşık 2,9 milyon USD tutarındaki alacaktan feragat edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu işlem dolayısıyla oluşacak zararın geçmiş dönemde ayrılan karşılık nedeniyle finansal tablolarımıza önemli ölçüde etki etmeyeceği değerlendirilmektedir."